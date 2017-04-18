Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пауло Дибала попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Барселоной"

"Ювентус" опубликовал заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

вратари: Джанлуиджи Буффон, Нету, Эмиль Аудеро;

защитники: Дани Алвес, Андреа Бардзальи, Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Медхи Бенатиа, Федерико Маттьелло, Леонардо Бонуччи, Штефан Лихтштайнер;

полузащитники: Клаудио Маркизио, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Марио Лемина, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Томас Ринкон;

нападающие: Марио Манджукич, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.
Теги: Ювентус Дибала Барселона
Вчера, 23:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вау ,кто бы сомневался .


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.