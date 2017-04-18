Пауло Дибала попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Барселоной"

"Ювентус" опубликовал заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".



вратари: Джанлуиджи Буффон, Нету, Эмиль Аудеро;



защитники: Дани Алвес, Андреа Бардзальи, Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Медхи Бенатиа, Федерико Маттьелло, Леонардо Бонуччи, Штефан Лихтштайнер;



полузащитники: Клаудио Маркизио, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Марио Лемина, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Томас Ринкон;



нападающие: Марио Манджукич, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.