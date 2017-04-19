Джейми Варди: теперь надо думать об АПЛ, у нас есть там незаконченные дела

Нападающий "Лестера" Джейми Варди поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:1)."Мы отдали все силы, сделали все возможное, чтобы во втором тайме перевернуть ход матча. Кое-какие приятные эпизоды были, но мы ожидали большего. Мы оставили на поле все, что у нас было, и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой.К сожалению, немного повезло. В другой день мы могли бы пройти дальше. Теперь надо думать об АПЛ, у нас есть там незаконченные дела", - сказал Варди в эфире BT Spor.