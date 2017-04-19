Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:02
Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (5)
Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (5)
Вчера 23:20
"Манчестер Юнайтед" следит за Усманом Дембеле
"Манчестер Юнайтед" следит за Усманом Дембеле
Вчера 22:13
Никола Калинич дисквалифицирован на 2 матча
Никола Калинич дисквалифицирован на 2 матча
Вчера 22:04
Илья Абаев на правах аренды перешел в "Краснодар" (8)
Илья Абаев на правах аренды перешел в "Краснодар" (8)
Вчера 21:31
Достойно, но мимо
Достойно, но мимо
Вчера 21:20
Войцех Щесны может продолжить карьеру в "Наполи" (1)
Войцех Щесны может продолжить карьеру в "Наполи" (1)
Вчера 21:14
"Зенит" летом намерен приобрести центрального нападающего (44)
"Зенит" летом намерен приобрести центрального нападающего (44)
Вчера 21:12
Юрий Желудков: очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон (9)
Юрий Желудков: очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон (9)
Вчера 21:01
"Лестер" - "Атлетико": стартовые составы
"Лестер" - "Атлетико": стартовые составы
Вчера 20:44
"Партизан" выиграл у "Црвены Звезды" (1)
"Партизан" выиграл у "Црвены Звезды" (1)
Вчера 20:43
"Реал" объявил состав на матч с "Баварией" (1)
"Реал" объявил состав на матч с "Баварией" (1)
Диего Симеоне: играть против "Лестера" было большим удовольствием
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" (1:1, первый матч - 1:0).
"Я переполнен эмоциями и гордостью за игру моей команды. Играть против "Лестера" было большим удовольствием. Мы весь вечер боялись того, что соперники могут сделать, когда они пошли в атаку во втором тайме.
Что соперникам сегодня удалось, так это насытить фланги. Они делали много навесов на Ульоа, который создавал нам огромные проблемы в штрафной. Перестановки нам помогли, хотя понадобилось некоторое время, чтобы игроки адаптировались на поле", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
"Я переполнен эмоциями и гордостью за игру моей команды. Играть против "Лестера" было большим удовольствием. Мы весь вечер боялись того, что соперники могут сделать, когда они пошли в атаку во втором тайме.
Что соперникам сегодня удалось, так это насытить фланги. Они делали много навесов на Ульоа, который создавал нам огромные проблемы в штрафной. Перестановки нам помогли, хотя понадобилось некоторое время, чтобы игроки адаптировались на поле", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.