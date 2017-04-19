Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Диего Симеоне: играть против "Лестера" было большим удовольствием

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" (1:1, первый матч - 1:0).

"Я переполнен эмоциями и гордостью за игру моей команды. Играть против "Лестера" было большим удовольствием. Мы весь вечер боялись того, что соперники могут сделать, когда они пошли в атаку во втором тайме.

Что соперникам сегодня удалось, так это насытить фланги. Они делали много навесов на Ульоа, который создавал нам огромные проблемы в штрафной. Перестановки нам помогли, хотя понадобилось некоторое время, чтобы игроки адаптировались на поле", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 09:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.