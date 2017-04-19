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Источник: к Роману Зобнину проявляют интерес "Шальке" и "Рома"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин находится в списке потенциальных приобретений в летнее трансферное окно ряда европейский клубов, информирует "Чемпионат".

Сообщается, что немецкий "Шальке-04" внимательно следит за 23-летним игроком и уже начал предварительные контакты с представителем Зобнина.

Также в услугах полузащитника красно-белых заинтересована итальянская "Рома", которая летом собирается обновить среднюю линию команды.

Также интерес к футболисту есть у ряда российских клубов, но сам Зобнин не желает переходить в стан конкурентов "Спартака" и рассматривает вариант только отъезда за границу.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 10:55
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20
(2)
№20 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 12:29) #
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online

SHIGA,
Сначало Промеса все хоттят, теперь вот и Зобнина - СМЕХ !!! Уже опроверги клубы интерес к этим любимцам арбитров. Вот пиарят федуновских девочек ангажированные СМИ... Да кому они нужны-то бог мой и кто уже только на Промеса глаз не ложил, да только он до сих пор сопли пускает в "Спартаке" да ромбик целует. Питерские дали ему простор для беготни, не встречая по-мужски и позволив пострелять и ВСЕ - "звезда" ? А что он может создать с "Уфой" или "Крыльями", вспомните ? Обыкновенный посредственный, вечно травмированный, пацан на котором клуб и агент хотят заработать сбагрив его хоть-куда-нибудь... как Гинер избавился от Муссы и Думбия, а теперь Европа плачет от того, что лопухнулись. Так-что не надо нам впаривать фантазии "мудрецов"
Регистрация: 25.02.2017
№19 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Рома только только осваиваться стал! это первый год на высоком уровне..
пускай покажет себя в лиге чемпионов.. будет результат и будут хорошие предложения и хорошие по контракту! да и Федун думаю поднимет ему контракт!)


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№18 Написал: скальп (Сегодня, 11:53) #
  • +7
  •  (9)
online

болт вам в грызло,а не Рому, тем более немецким бомжам
Регистрация: 24.12.2016
№17 Написал: SP-M (Сегодня, 11:53) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
это не Бавария или Ювентус, пусть Шальке и Рома отдыхают... или можем им Кутепова втюхать не за дорого!

кутепов наше будущее как ни крути. и джикия надеюсь тоже. Зобнин очень хорош. универсал. может играть на любой позиции. мне лично как крайний защитник он понравился. просто суперМарсело. надо держать любой ценой. ЛЧ на носу.
Регистрация: 10.02.2017
№16 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:48) #
  • +8
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
это не Бавария или Ювентус, пусть Шальке и Рома отдыхают... или можем им Кутепова втюхать не за дорого!


Зобнина отпускать жалко.
Да и Кутепов небезнадёжен.
Регистрация: 14.04.2008
№15 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 11:42) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Вот если он в ЛЧ проявит себя.

Пару-тройку годков, на мой взгляд.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:38) #
  • +6
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Зобнин - совсем другое дело. Он молод, талантлив, перспективен и с российским паспортом. При этом не раскручен и денег, думаю, много за него не предложат. Поэтому куй вам, а не Зобнина.

За немного денег его никто не отдаст. Лимит у нас.
А много никто пока не предложит. Вот если он в ЛЧ проявит себя. То там уже другой разговор.
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 11:32) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вот с Промесом понятно, если будет достойное предложение того же Арсенала, держать нельзя. А Зобнин - совсем другое дело. Он молод, талантлив, перспективен и с российским паспортом. При этом не раскручен и денег, думаю, много за него не предложат. Поэтому куй вам, а не Зобнина.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:25) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Там такой ценник за него будет. Что ухх.
Насколько помню - у него в контракте нет суммы отступных.
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:22) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
пускай лучше Юсупова берут

Согласен, он на голову популярней Романа, а то и две.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:21) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: zenit47
ахахахаха, ща умру со смеха

Цитата: Scoter
1 апреля прошло вроде

вот именно и не надейтесь, шлюбу облизывайте, он большооой
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:21) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин открытие чемпионата. Он не очень хорош в завершении. Однако самый работоспособный игрок в стране. Отличный отбор. И способен играть практически на любой позиции без ущерба командной игре.
Регистрация: 16.08.2010
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:19) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
шальке дно, рома еще куда не шло, да и тёзка типа))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:15) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
это не Бавария или Ювентус, пусть Шальке и Рома отдыхают... или можем им Кутепова втюхать не за дорого!
Регистрация: 23.03.2009
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 11:09) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
1 апреля прошло вроде
Регистрация: 26.09.2006
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:08) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ахахахаха, ща умру со смеха
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:07) #
  • +3
  •  (5)

аааа, слухи, нах
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:05) #
  • +8
  •  (10)

пускай лучше Юсупова берут
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: SP-M (Сегодня, 10:59) #
  • +6
  •  (8)

ну правильно. уходи заграницу . только после ЛЧ. будем только рады успехам наших . в Роме тем более. Рома в Роме. звучит
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:59) #
  • +9
  •  (11)

Также интерес к футболисту есть у ряда российских клубов,

Куй им в рыло, а не Зобнина. Ряд российских клубов. Совсем епанулись, что ли?
И вряд ли он сейчас думает о будущем. Маячить реальная возможность играть в ЛЧ. И если это случится, то он точно еще год никуда не уйдет.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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