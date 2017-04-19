Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ари и Фарфан оказали первую помощь пострадавшим в ДТП под Тулой

Нападающие "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим в ДТП в ночь с 16 на 17 апреля по дороге с матча чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0).

"Когда мы ехали на автобусе, ко мне подошел Гильерме и сказал, что ему звонил Ари и рассказал об аварии на трассе. Я сразу подошел к водителю и предупредил об аварии. Но Ари ехал на своей машине за автобусом, а мы уже проехали то место, где произошел инцидент. Семин разрешил нескольким игрокам добираться на машинах обратно.

Там серьезное ДТП было, наши игроки остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Никогда не сомневался в наших ребятах.

Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг", - рассказал тренер вратарей "Локо" Заур Хапов.

ДТП с участием 5 автомобилей произошло на 186-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе один ребенок.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:56
Напечатать
18
(10)
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Такие поступки и делают человека человеком.
.молодцы парни!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: Mahoylich (Сегодня, 15:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько таких случаев происходит каждый день на дорогах? Много. Мужики вместе с Ари поступили по человечески. Так должен делать каждый.


--------------------
Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
№16 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы ребята! Побольше бы и у нас обращали внимание на горе других. Сам был в такой ситуации когда просил проходящих вызвать полицию. Женщины лет 40-60 проходили просто мимо и одна сказала что ей некогда. Вот такие люди у нас сплошь и рядом. Жена однажды упала в обморок. Ни кто не подошел пол часа почти. Все просто проходили мимо. Люди у нас вечно боятся всего, лишь бы их не тронули, лишь бы потом в полицию или в суд как свидетелей не позвали...тьфу.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№15 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, ребята.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№14 Написал: trent (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы, респект!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Какие же молодцы. Молодчаги.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, мужики...Можно подумать, можно вот так взять и проехать мимо? Или футболисты у нас не люди?
Регистрация: 28.01.2016
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы
Регистрация: 22.08.2007
№10 Написал: safonas (Сегодня, 14:47) #
  • +2
  •  (2)
online

красавцы! поступок мужчин!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодчики !!!
Регистрация: 2.05.2012
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а по другому разве возможно?

молодцы конечно. достойны уважения!


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы парни! Уважуха!


--------------------
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:06) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! Уважение таким людям


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 14:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Уважаю


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: скальп (Сегодня, 14:04) #
  • +6
  •  (12)
online

Мужики!!!
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, что тут скажешь! Спасибо им за это!
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:00) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы Очень достойный поступок!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:59) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчики, никак иначе


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.