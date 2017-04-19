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Ари и Фарфан оказали первую помощь пострадавшим в ДТП под Тулой
Нападающие "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим в ДТП в ночь с 16 на 17 апреля по дороге с матча чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0).
"Когда мы ехали на автобусе, ко мне подошел Гильерме и сказал, что ему звонил Ари и рассказал об аварии на трассе. Я сразу подошел к водителю и предупредил об аварии. Но Ари ехал на своей машине за автобусом, а мы уже проехали то место, где произошел инцидент. Семин разрешил нескольким игрокам добираться на машинах обратно.
Там серьезное ДТП было, наши игроки остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Никогда не сомневался в наших ребятах.
Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг", - рассказал тренер вратарей "Локо" Заур Хапов.
ДТП с участием 5 автомобилей произошло на 186-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе один ребенок.
"Когда мы ехали на автобусе, ко мне подошел Гильерме и сказал, что ему звонил Ари и рассказал об аварии на трассе. Я сразу подошел к водителю и предупредил об аварии. Но Ари ехал на своей машине за автобусом, а мы уже проехали то место, где произошел инцидент. Семин разрешил нескольким игрокам добираться на машинах обратно.
Там серьезное ДТП было, наши игроки остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Никогда не сомневался в наших ребятах.
Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг", - рассказал тренер вратарей "Локо" Заур Хапов.
ДТП с участием 5 автомобилей произошло на 186-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе один ребенок.
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