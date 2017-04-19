Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:02
Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
РФС: Витиньо не нарушал правила на Кудряшове
Нарушения правил против защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче с московским ЦСКА в 23-м туре чемпионата России не было, заявил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
В концовке прошедшего в субботу в Ростове-на-Дону матча между "Ростовом" и ЦСКА (0:0) при столкновении с форвардом армейцев Витиньо защитник дончан Кудряшов получил удар в нос.
"Контрольно-квалификационная комиссия рассмотрела эпизод в конце матча и решила, что судья (Кирилл) Левников принял правильное решение. Нарушения правил против Кудряшова не было", - цитирует Калошина "Р-Спорт".
В концовке прошедшего в субботу в Ростове-на-Дону матча между "Ростовом" и ЦСКА (0:0) при столкновении с форвардом армейцев Витиньо защитник дончан Кудряшов получил удар в нос.
"Контрольно-квалификационная комиссия рассмотрела эпизод в конце матча и решила, что судья (Кирилл) Левников принял правильное решение. Нарушения правил против Кудряшова не было", - цитирует Калошина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.