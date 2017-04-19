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РФС: Витиньо не нарушал правила на Кудряшове

Нарушения правил против защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче с московским ЦСКА в 23-м туре чемпионата России не было, заявил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

В концовке прошедшего в субботу в Ростове-на-Дону матча между "Ростовом" и ЦСКА (0:0) при столкновении с форвардом армейцев Витиньо защитник дончан Кудряшов получил удар в нос.

"Контрольно-квалификационная комиссия рассмотрела эпизод в конце матча и решила, что судья (Кирилл) Левников принял правильное решение. Нарушения правил против Кудряшова не было", - цитирует Калошина "Р-Спорт".
Теги: Кудряшов
Сегодня, 14:59
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(4)
№7 Написал: serega_user (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не перестаю удивляться личностям, у которых непременно объект травмы всегда виновен. Мизинцем ноги об угол дивана ударятся - не на том месте диван стоит, а не они слепые; на станке на заводе палец отрезало - станок виноват, а не отсутствие знания правил ТБ; пнуть по мячу нормально не могут - мяч кривой, а не ноги; Кудряшов сзади летит на Витиньо (наверняка предполагая, что бразилец прыгать к мячу будет) и разбивает нос - Витиньо виновен, не надо вообще прыгать было ему, нужно дать принять мяч Кудряшову, чтоб в итоге Ростов забил - а то, что Витиньо его не видел при борьбе за мяч - да кого волнует это, действительно, да? Федору здоровья.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
В концовке прошедшего в субботу в Ростове-на-Дону матча между "Ростовом" и ЦСКА (0:0) при столкновении с форвардом армейцев Витиньо защитник дончан Кудряшов получил удар в нос.

А я то думал мы дома играли, а не в Ростове stuck_out_tongue_winking_eye stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:34) #
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online

юмористы
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
обвиняемому были предъявлены неопровержимые докозательства его вины. в результате от волнения у подозреваемого сломалось 4 ребра пошла кровь из носа и выпало 2 зуба.
как то так


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну..что тут сказать.. ДЕБИЛЫ(с) Лавров


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:11) #
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laughing
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
как самого фола может быть и не было, но у меня вопрос в другом
если у игрока пошла кровь - за это карту сопернику не дают?
не, я понимаю - игрок (условно) может и сам удариться об соперника, но все таки.
разве карта за такое не предусмотрена?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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