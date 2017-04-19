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Никита Симонян: надеемся, "Спартак" приурочит к 95-летию клуба чемпионство

Первый вице-президент РФС, ветеран "Спартака" Никита Симонян выразил надежду, что красно-белые в сезоне-2016/17 оформят чемпионство и приурочат его к 95-летию клуба.

"18 апреля 1922 года – день рождения клуба "Спартак" - знаковая дата для всех нас, для спартаковцев. Все мы давно соскучились по большим победам и надеемся, что "Спартак" приурочит к своей большой дате чемпионство в этом году", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 15:15
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
пусть к 100 летию уж)))
Регистрация: 17.05.2013
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