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Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
Никита Симонян: надеемся, "Спартак" приурочит к 95-летию клуба чемпионство
Первый вице-президент РФС, ветеран "Спартака" Никита Симонян выразил надежду, что красно-белые в сезоне-2016/17 оформят чемпионство и приурочат его к 95-летию клуба.
"18 апреля 1922 года – день рождения клуба "Спартак" - знаковая дата для всех нас, для спартаковцев. Все мы давно соскучились по большим победам и надеемся, что "Спартак" приурочит к своей большой дате чемпионство в этом году", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
"18 апреля 1922 года – день рождения клуба "Спартак" - знаковая дата для всех нас, для спартаковцев. Все мы давно соскучились по большим победам и надеемся, что "Спартак" приурочит к своей большой дате чемпионство в этом году", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
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