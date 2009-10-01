СМИ: Федор Смолов дал согласие на переход в "Фенербахче"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов дал согласие на переход в "Фенербахче", передает mynet.com.



Сообщается, что форвард уже провел переговоры с главным тренером турецкого клуба Диком Адвокатом и согласился выступать за "Фенербахче" со следующего сезона. Сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 12 миллионов евро.