Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Федор Смолов дал согласие на переход в "Фенербахче"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов дал согласие на переход в "Фенербахче", передает mynet.com.

Сообщается, что форвард уже провел переговоры с главным тренером турецкого клуба Диком Адвокатом и согласился выступать за "Фенербахче" со следующего сезона. Сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 12 миллионов евро.
Теги: Смолов Фенербахче
Сегодня, 15:40
Напечатать
12
(4)
№12 Написал: safonas (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
online

сомневаюсь, это ж дно


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Утя явная.Федор может и лучше вариант найти.Чемп Турции это дно наподобие Китая,только зарплаты гораздо меньше,а отношение к Китаю он уже выразил.Скорее АПЛ или Германия.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: OlegNikonov (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (0)
online

maradona72,
Не захочет в Зенит. Сидеть на скамейке и жрать милдронат не захочет.
Регистрация: 15.04.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (2)
online

Не, он летом в Эвертон уйдет. Инфа 100%


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (1)
online

наглая брехня


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже опровергли сей бред


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№6 Написал: скальп (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (2)
online

источник конечно пздц joy
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Фенер разве тот клуб в который он мечтал попасть.


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не понял прикола


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:47) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
сайт с названием миньeт как то не внушает доверия
Регистрация: 2.08.2009
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
зачем ему в Фенер, если он спокойно перейдет в Боруссию после того, как та продаст Обамеянга в Реал


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:42) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
1 апреля уже было.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.