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Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
СМИ: Федор Смолов дал согласие на переход в "Фенербахче"
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов дал согласие на переход в "Фенербахче", передает mynet.com.
Сообщается, что форвард уже провел переговоры с главным тренером турецкого клуба Диком Адвокатом и согласился выступать за "Фенербахче" со следующего сезона. Сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 12 миллионов евро.
Сообщается, что форвард уже провел переговоры с главным тренером турецкого клуба Диком Адвокатом и согласился выступать за "Фенербахче" со следующего сезона. Сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 12 миллионов евро.
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