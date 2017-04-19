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"Спартак" оштрафован на 400 тысяч рублей за поведение болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях на очередном заседании комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.

"По матчу "Спартак" – "Зенит", болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.

Также они использовали и бросали на поле пиротехнические изделия, за что "Спартак" оштрафован на 300 тыс. рублей. За бросание посторонних предметов на поле болельщиками "Спартака" клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

Болельщики петербуржцев также использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За несогласованные баннеры, которые появились на трибуне "Спартака", клуб оштрафован на 125 тыс. рублей", - передаёт слова Григорянца "Чемпионат".
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 15:55
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:19) #
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online

а Дзюба имеет процент с этого? по сути как минимум половину он заработал laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Mahoylich (Сегодня, 16:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какую цель преследует это КДК ? Лишь бы штрафануть?


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Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Получается не 400, а 525к. Ну это две недели в отеле пять звезд, где нить в Средиземном... Хорошего отдыха, п..дарасы


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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