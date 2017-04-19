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"Спартак" оштрафован на 400 тысяч рублей за поведение болельщиков
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях на очередном заседании комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.
"По матчу "Спартак" – "Зенит", болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.
Также они использовали и бросали на поле пиротехнические изделия, за что "Спартак" оштрафован на 300 тыс. рублей. За бросание посторонних предметов на поле болельщиками "Спартака" клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
Болельщики петербуржцев также использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За несогласованные баннеры, которые появились на трибуне "Спартака", клуб оштрафован на 125 тыс. рублей", - передаёт слова Григорянца "Чемпионат".
"По матчу "Спартак" – "Зенит", болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.
Также они использовали и бросали на поле пиротехнические изделия, за что "Спартак" оштрафован на 300 тыс. рублей. За бросание посторонних предметов на поле болельщиками "Спартака" клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
Болельщики петербуржцев также использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За несогласованные баннеры, которые появились на трибуне "Спартака", клуб оштрафован на 125 тыс. рублей", - передаёт слова Григорянца "Чемпионат".
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