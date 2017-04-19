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"Оренбург" снизил цены на билеты на игру с "Зенитом" и ожидает аншлаг

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что клуб снизил цены для своих болельщиков на домашний матч 25-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Игра состоится 26 апреля.

"Мы снизили цены, чтобы больше зрителей посетило эту встречу. Думаю, что эта встреча вызовет ажиотаж. Мы ожидаем, что на матч с "Зенитом" соберётся полный стадион", - цитирует Столыпина "Чемпионат".

Цены на игру с "Зенитом" колеблются от 500 до 2000 рублей. Ранее билеты на матчи данной категории стоили от 1500 до 3000 рублей.
Теги: Оренбург
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:17) #
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а счет уже известен?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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