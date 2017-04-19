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"Оренбург" снизил цены на билеты на игру с "Зенитом" и ожидает аншлаг
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что клуб снизил цены для своих болельщиков на домашний матч 25-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Игра состоится 26 апреля.
"Мы снизили цены, чтобы больше зрителей посетило эту встречу. Думаю, что эта встреча вызовет ажиотаж. Мы ожидаем, что на матч с "Зенитом" соберётся полный стадион", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
Цены на игру с "Зенитом" колеблются от 500 до 2000 рублей. Ранее билеты на матчи данной категории стоили от 1500 до 3000 рублей.
"Мы снизили цены, чтобы больше зрителей посетило эту встречу. Думаю, что эта встреча вызовет ажиотаж. Мы ожидаем, что на матч с "Зенитом" соберётся полный стадион", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
Цены на игру с "Зенитом" колеблются от 500 до 2000 рублей. Ранее билеты на матчи данной категории стоили от 1500 до 3000 рублей.
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