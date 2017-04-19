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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Жилберто Силва: не могу назвать никого из нынешнего состава вашей сборной
Чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Жилберто Силва пообещал к Кубку конфедераций 2017 года выучить состав сборной России.
"Мне стыдно, но не могу назвать никого из нынешнего состава вашей сборной. Обещаю, что к Кубку конфедераций и чемпионату мира выучу всех. Зато я знаю некоторых игроков прошлых лет. Например, Дмитрия Сенникова, братьев Березуцких и, конечно, Андрея Аршавина, хотя он играл за "Арсенал" уже после моего ухода из команды", - цитирует бразильца ТАСС.
"Мне стыдно, но не могу назвать никого из нынешнего состава вашей сборной. Обещаю, что к Кубку конфедераций и чемпионату мира выучу всех. Зато я знаю некоторых игроков прошлых лет. Например, Дмитрия Сенникова, братьев Березуцких и, конечно, Андрея Аршавина, хотя он играл за "Арсенал" уже после моего ухода из команды", - цитирует бразильца ТАСС.
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