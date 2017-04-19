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Теньо Минчев и Иржи Ярошик приедут на юбилей "Крыльев Советов"

12 и 13 мая футбольный клуб "Крылья Советов" будет праздновать 75-летие клуба. В эти дни на "Металлурге" запланировано много мероприятий, связанных с юбилейной датой.

Будет приглашено много гостей и, конечно же, игроков, выступавших за самарскую команду. Сейчас формируется список тех, кто приедет на юбилей "Крыльев". Два прославленных футболиста – Теньо Минчев и Иржи Ярошик уже дали свое согласие. Теньо Минчев – первый легионер в отечественном футболе и выступал за "Крылья Советов" в 1989 году.

Болгарский легионер провел за "Крылья" 28 матчей. Также с удовольствием приглашение отметить юбилей принял чех Иржи Ярошик. Оба они выйдут на поле "Металлурга" и будут участвовать во всех мероприятиях, проводимых в эти дни, информирует официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов Ярошик
Сегодня, 21:00
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