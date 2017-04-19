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"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 0:3

"Барселона" - "Ювентус" 0:0

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, Роберто (Маскерано, 78), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 58), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 83), Дибала (Кьеллини, 75), Игуаин (Асамоа, 88), Манджукич.

Предупреждения: Иньеста, 41, Неймар, 44, Кьеллини, 57, Хедира, 64.
Теги: Барселона Ювентус
Вчера, 23:47
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5
(1)
№5 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
dryhnozaurus,
Ну конечно не без этого, не без нервов. Да и фарт в игре с ПСЖ у них был с подмогой от арбитра. Я так думаю
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ksandos 2
Нерв был до примерно 80-й минуты, потом бензин подзакончился у обеих команд. Барса хорошо прессовала и раскатывала, ничего не скажешь, но все удары по воротам накрывала защита, прекрасная защита Юве и все удары были под давлением, на высоком пульсе и не на чистых мячях, поэтому и мазали. Прекрасный матч.

Не все под давлением. Барса была на нервах и мазала мимо ворот там, где в других ситуациях забивала бы 6-7 из 10. Это обратка за дикий фарт с ПСЖ.
Регистрация: 12.06.2016
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нерв был до примерно 80-й минуты, потом бензин подзакончился у обеих команд. Барса хорошо прессовала и раскатывала, ничего не скажешь, но все удары по воротам накрывала защита, прекрасная защита Юве и все удары были под давлением, на высоком пульсе и не на чистых мячях, поэтому и мазали. Прекрасный матч.
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: Dragon (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
без левых пенальти и штрафных барса ничего не может,рад что восторжествовала справедливость за убийство ПСЖ,лучшая оборона мира,отцепила испанский балет,даже гном от бессилия стал палить по воробьям smile
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
после вчерашнего говна в мадриде. этот матч как глоток свежего воздуха. даже учитывая безголевой результат


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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