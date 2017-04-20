Четко и уверенно. "Монако" - в полуфинале Лиги Чемпионов



Лига Чемпионов



1/4 финала, ответный матч



"Монако" – "Боруссия" Дортмунд 3:1

(первый матч - 3:2) Лига Чемпионов1/4 финала, ответный матч

Голы: Мбаппе, 3', Фалькао, 17', Жермен, 81' - Ройс, 48'

Выдав мощное начало и забив два быстрых гола, "Монако" четко и уверенно довел дело до победы и в ответном матче против дортмундской "Боруссии".рассказывает о том, как "монегаски" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов.Субашич, Глик, Менди, Туре, Жемерсон, Моутинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва (Раджи, 90'), Мбаппе (Жермен, 81'), Фалькао (Дирар, 67')Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Дурм (Дембеле, 27'), Геррейру (Пулишич, 72'), Кагава, Шахин (Шмельцер, 46'), Ройс, Вайгль, Пишчек, ОбамеянгПосле выхода в полуфинал Лиги Чемпионов двух мадридских команд стало тревожно, что лучший клубный турнир Европы вновь станет площадкой для испанских разборок. В этой связи на "Монако" и "Боруссию" возлагалась большая ответственность, ведь сильнейший из них должен будет не допустить того, чтобы кубок Чемпионов в четвертый раз подряд уехал в Испанию. Шансы "дортмундцев" на это были значительно меньше - виной тому поражение недельной давности на домашнем стадионе со счетом 2:3.Конечно, на результат первого матча большое влияние оказал взрыв у клубного автобуса "Боруссии" и последовавший за ним перенос игры почти на сутки. Если вы помните, то первый тайм немецкий клуб полностью провалил, что нельзя не связывать со случившейся ситуацией. Хотелось верить, что сегодня все внимание будет сосредоточено только на футболе, но за час с небольшим из Монако поступили волнующие новости - местная полиция без объяснения причин не выпускала автобус "Боруссии" с территории отеля. Благо, что на этот раз все обошлось, и все ограничилось лишь задержкой начала встречи на 5 минут.Впрочем, подопечные Тухеля вновь не смогли справиться с соперником в дебюте игры и пропустили очень быстрый гол. "Монако" начал в очень бодром темпе и открыл счет уже на третьей минуте. Менди дальним ударом проверил на прочность Бюрки, который, прямо скажем, с проверкой справился не очень, отбив мяч прямо перед собой. Защитники дортмундской команды не успели уследить за юным Мбаппе, и тот на добивании забил свой 22-й гол в сезоне. Кстати говоря, нападающий "монегасков" стал первым в истории Лиги Чемпионов игроком, который отличался забитым мячом в каждой из первых четырех игр плей-офф."Боруссия" нашла в себе силы правильно отреагировать на неудачный старт и создала два хороших момента, чтобы сравнять счет. Ройс после паса Дурма бил в касание, но угодил точно в руки Субашичу, а Шахин со штрафного попал в штангу. При этом, к сожалению для проводившего свой сотый матч во главе "дортмундцев" Тухеля, его игроки были небезгрешны при игре в обороне. Ввязавшись в открытый футбол, гости зачастую не успевали за быстрыми атаками хозяев и в скором времени дали им забить второй гол.После целого ряда упущенных моментов "Монако" удвоил свое преимущество благодаря стараниям капитана. После отличной подачи в штрафную от Лемара Фалькао в красивом падении головой переправил мяч в сетку ворот Бюрки. С одной стороны, для "Боруссии" ничего не поменялось - ей также нужно было забивать трижды, но, с другой стороны, по игре совсем не складывалось ощущение, что она на это способна. Пожалуй, понимал это и Тухель, а потому не стоит удивляться, что еще до истечения первых 30 минут матча он использовал первую замену.Вышедший вместо Дурма Дембеле практически сразу стал попадать в центр внимания, но долгое время ни ему, ни его партнерам не удавалось пройти крепкую оборону "Монако". Лишь к концу первого тайма хозяева позволили себе расслабиться и дали сопернику несколько шансов забить. В частности, отличный момент был у Геррейру, но он почему-то вместо удара сделал передачу, которую заблокировал защитник. В перерыве Тухель провел еще одну замену и изменил схему, что дало свои плоды буквально в первой же атаке во втором тайме.Дембеле прорвался по правому флангу и отличной передачей нашел в центр штрафной Ройса, которому не составило большого труда забить гол. Шансы на спасение "Боруссии" увеличились, но ей по-прежнему надо было забивать еще дважды. И моменты для этого были. Характер игры складывался таким образом, что гости владели мячом почаще, но хозяева лихо убегали в контратаку. Вообще говоря, и те, и другие не задерживались в центре поля, что весьма приятно было видеть.Если говорить о голевых возможностях "дортмундцев", то об упущенных шансах могут сожалеть практически все игроки атаки. В одном эпизоде не добежал для замыкания на дальней штанге Обамеянг, в другом не смог пробить Субашича Шмельцер, в третьем не хватило силы удару Ройса и так далее. "Монако" тоже долгое время чего-то не хватало в завершающей стадии, чтобы поставить точку в данном противостоянии. За второй тайм (в период до 81-й минуты) я насчитал не менее 8 моментов, когда хозяева, скажем так, простили своего соперника.Но нашелся в составе "монегасков" человек, который смог таки забить важнейший третий мяч и обеспечить спокойную концовку. На уже упомянутой 81-й минуте Жермен заменил Мбаппе и буквально первым своим касанием поразил ворота Бюрки. Случилось это после перехвата и хорошей передачи на только вышедшего на поле партнера в исполнении Лемара. В оставшееся время "Монако" не составило никакого труда довести дело до заслуженной победы.Пожалуй, ни разу по ходу сегодняшнего матча не возникало ощущения, что "Боруссия" сможет отыграться после поражения в первой встрече. "Монегаски" уверенно начали игру, забили два быстрых гола и грамотно контролировали все после этого происходящее. Как известно, в полуфинале "Монако" может встретиться с "Реалом", "Атлетико" и "Ювентусом (жеребьевка состоится в пятницу), и почему-то кажется, что в противостоянии с любой из этих команд у подопечных Жардима будут неплохие шансы на выход в финал.