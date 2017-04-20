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Гарри Реднапп не получит денег, если "Бирмингем" вылетит из Чемпионшипа

Новый главный тренер "Бирмингем Сити" Гарри Реднапп сообщил, что он не получит денег в том случае, если в оставшихся трёх турах не сможет сохранить клубу прописку в Чемпионшипе.

После 43 туров бирмингемский клуб занимает в турнирной таблице 20-е место, находясь в трех очках от зоны вылета.

"Мне не заплатят, но меня это не беспокоит", - признался Реднапп.

Специалист добавил, что имел такие же условия контракта в "Дерби Каунти", когда он работал в качестве консультанта в конце прошлого сезона.

Чемпионат
Теги: Реднапп Бирмингем
Сегодня, 09:58
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№1 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Надо было ему в Динамо идти. Еще бы и премиальные получил и откаты.
Регистрация: 19.10.2008
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