Гарри Реднапп не получит денег, если "Бирмингем" вылетит из Чемпионшипа

Новый главный тренер "Бирмингем Сити" Гарри Реднапп сообщил, что он не получит денег в том случае, если в оставшихся трёх турах не сможет сохранить клубу прописку в Чемпионшипе.После 43 туров бирмингемский клуб занимает в турнирной таблице 20-е место, находясь в трех очках от зоны вылета."Мне не заплатят, но меня это не беспокоит", - признался Реднапп.Специалист добавил, что имел такие же условия контракта в "Дерби Каунти", когда он работал в качестве консультанта в конце прошлого сезона.