Бранислав Иванович: очень нравится борщ, а водку никогда не пробовал

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых.– Нет, вообще нет. Мне сложно было учить английский язык, но не русский. Люблю этот язык, стараюсь говорить на нем еще лучше.– Я очень люблю вспоминать эту историю. Один из самых смешных моментов в моей карьере в "Челси". Юра спел песню "Команда молодости нашей", классно спел. Жаль, что в то время не было таких телефонов и соцсетей, чтобы записать видео и поделиться им в интернете.– Мне очень нравится борщ, а водку не пробовал никогда (смеется).