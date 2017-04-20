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Бранислав Иванович: очень нравится борщ, а водку никогда не пробовал

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых.

– Сложно ли вам было учить русский язык?

– Нет, вообще нет. Мне сложно было учить английский язык, но не русский. Люблю этот язык, стараюсь говорить на нем еще лучше.

– В "Челси" новичок должен встать на стул и спеть песню всей команде. Как в 2011 году выступил Юрий Жирков?

– Я очень люблю вспоминать эту историю. Один из самых смешных моментов в моей карьере в "Челси". Юра спел песню "Команда молодости нашей", классно спел. Жаль, что в то время не было таких телефонов и соцсетей, чтобы записать видео и поделиться им в интернете.

– Как вы относитесь к русской кухне? Какие блюда нравятся? Пробовали водку?

– Мне очень нравится борщ, а водку не пробовал никогда (смеется).

Sportbox
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 11:49
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№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:35) #
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Вот ведь продажная Жирков. Ведь эта песню написала А. Пахмутова для нашей сборной. Это гимн сборной СССР. Заканчивается словами :"Команда без которой мне не жить" Теперь понятно порчему мы ничего не можем выиграть. Оказывается Жиркову без Челси не жить. А еще ему не жить без Динамо, ЦСКА и Анжи. Теперь Зенит. Многовато однако.
Лучше бы Мурку спел.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Так попробуй,намного вкуснее борща..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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