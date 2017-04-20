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"Сельта" выбила "Генк" из Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Сельта" на выезде сыграла вничью с "Генком".

Лига Европы

1/4 финала

Матч 1 - 2:3

"Генк" - "Сельта" 1:1

Голы: Систо, 63, Троссард, 67

"Генк": Райан, Кастань, Уронен, Брабец (Деваст, 81), Коллей, Малиновский (Бутьюс, 72), Берге, Буффель (Шрейверс, 72), Посуэло, Самата, Троссард

"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Кабраль, Фонтас, Радоя, Васс (Хосабед, 80), Эрнандес, Систо, Гвидетти (Бове, 42), Аспас

Предупреждения: Деваст, 87
Теги: Генк Сельта
Вчера, 23:59
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