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Златан Ибрагимович получил серьезную травму (видео)

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил тяжелую травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

Шведский форвард в конце второго тайма пытался грудью обработать мяч, после чего неудачно встал на ногу, вывернув её в неестественное положение. Форвард был заменен, вместо него вышел Антони Марсьяль. Возможно, швед больше не сыграет в этом сезоне.

Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Андерлехт
Сегодня, 01:29
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№2 Написал: San Nov (Сегодня, 02:31) #
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связки порвал
Регистрация: 30.12.2016
№1 Написал: K I N G Россия (Сегодня, 02:07) #
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Болеет за:
«Кубань»
пипец... колено в обратную сторону... здоровья!
Регистрация: 25.06.2009
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