Златан Ибрагимович получил серьезную травму (видео)

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил тяжелую травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".



Шведский форвард в конце второго тайма пытался грудью обработать мяч, после чего неудачно встал на ногу, вывернув её в неестественное положение. Форвард был заменен, вместо него вышел Антони Марсьяль. Возможно, швед больше не сыграет в этом сезоне.



