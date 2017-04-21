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Джефферсон Фарфан: на тренировке все нам аплодировали, было приятно
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о ДТП, в котором он вместе с Ари оказал помощь пострадавшим в аварии.
"Это был удивительный опыт. Выйдя из машины, мы увидели, что ситуация очень тяжёлая. Мы помогли выбраться беременной женщине и ребёнку, с ними всё было в порядке.
Но парень в другой машине был с искривлённой шеей, его машина была полностью разбита. Даже думали, что он мёртв, но затем нащупали пульс, оказалось, что жив. Было непросто вытащить его из машины, дверь не поддавалась, нам потребовалось минут 20.
Во вторник главный тренер остановил тренировку, чтобы все нам аплодировали. Было приятно", - цитирует Фарфана "Чемпионат".
"Это был удивительный опыт. Выйдя из машины, мы увидели, что ситуация очень тяжёлая. Мы помогли выбраться беременной женщине и ребёнку, с ними всё было в порядке.
Но парень в другой машине был с искривлённой шеей, его машина была полностью разбита. Даже думали, что он мёртв, но затем нащупали пульс, оказалось, что жив. Было непросто вытащить его из машины, дверь не поддавалась, нам потребовалось минут 20.
Во вторник главный тренер остановил тренировку, чтобы все нам аплодировали. Было приятно", - цитирует Фарфана "Чемпионат".
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