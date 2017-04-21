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Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства
Футболисты "Спартака" могут взломать оборону "Ростова" в матче чемпионата России за счет индивидуального мастерства, считает бывший футболист и тренер ростовчан Сергей Балахнин.
Матч 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу в Ростове-на-Дону.
"Нет такой обороны, которую невозможно взломать. Но сделать это будет непросто. Ростовчане играют в защите очень хорошо. Вопрос вскрытия этой обороны лежит в области индивидуального мастерства отдельных футболистов, а в "Спартаке" есть игроки, способные самостоятельно решать эпизоды.
Трудно сейчас говорить, что Медведев - классный вратарь, хотя играет он неплохо, это однозначно. Но его "сухая" серия все-таки является заслугой командных действий "Ростова". Лишний раз это подтверждается как раз тем, что и (Сослан) Джанаев в прошлом сезоне, и Медведев сейчас выдают такие серии", - цитирует Балахнина "Р-Спорт".
Матч 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу в Ростове-на-Дону.
"Нет такой обороны, которую невозможно взломать. Но сделать это будет непросто. Ростовчане играют в защите очень хорошо. Вопрос вскрытия этой обороны лежит в области индивидуального мастерства отдельных футболистов, а в "Спартаке" есть игроки, способные самостоятельно решать эпизоды.
Трудно сейчас говорить, что Медведев - классный вратарь, хотя играет он неплохо, это однозначно. Но его "сухая" серия все-таки является заслугой командных действий "Ростова". Лишний раз это подтверждается как раз тем, что и (Сослан) Джанаев в прошлом сезоне, и Медведев сейчас выдают такие серии", - цитирует Балахнина "Р-Спорт".
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