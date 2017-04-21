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Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства

Футболисты "Спартака" могут взломать оборону "Ростова" в матче чемпионата России за счет индивидуального мастерства, считает бывший футболист и тренер ростовчан Сергей Балахнин.

Матч 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу в Ростове-на-Дону.

"Нет такой обороны, которую невозможно взломать. Но сделать это будет непросто. Ростовчане играют в защите очень хорошо. Вопрос вскрытия этой обороны лежит в области индивидуального мастерства отдельных футболистов, а в "Спартаке" есть игроки, способные самостоятельно решать эпизоды.

Трудно сейчас говорить, что Медведев - классный вратарь, хотя играет он неплохо, это однозначно. Но его "сухая" серия все-таки является заслугой командных действий "Ростова". Лишний раз это подтверждается как раз тем, что и (Сослан) Джанаев в прошлом сезоне, и Медведев сейчас выдают такие серии", - цитирует Балахнина "Р-Спорт".
Теги: Спартак Ростов Балахнин
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да у Ростова проблемы с игроками обороны, так как Гранат и Кудряшов травмированы. Думаю что Кудряшов все же примет участие в игре со Спартаком. Но и у Спартака быстрее всего не будут играть Зе Луиш и Адриано. Поэтому Ростову нужно будет взять под строгую (персональную) опеку Промеса и атакующие действия Спартака во многом снизятся. Желаю Ростову одержать победу!
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 13:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обязательно взломает, главное от Ростова не поймать
или взломать больше чем поймать..)


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