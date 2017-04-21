Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Кулик нанесет первый удар по мячу на новом стадионе "Зенита"

Первый удар по мячу на новом стадионе в Санкт-Петербурге выполнит бывший форвард "Зенита" и ЦСКА Владимир Кулик.

Напомним, завтра состоится открытие арены матчем премьер-лиги "Зенит" - "Урал". Кулик нанесёт символический первый удар на новом стадионе, сообщает "Чемпионат".
Теги: Кулик Зенит
Сегодня, 13:31
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кулик?? Странный выбор. Или остальные отказались?
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.