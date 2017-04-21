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Вадим Васильев: "Монако" ничего не боится

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился своими ожиданиями от противостояния с "Ювентусом" в полуфинале Лиги чемпионов.

"На этой стадии не бывает легкого жребия. "Ювентус" - трудный соперник. "Монако" - это команда, у которой нет предела, она молода, она ничего не боится", - передает слова Васильева "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу французского клуба.
Теги: Монако
Сегодня, 14:55
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