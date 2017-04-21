Антонио Конте: Кэхилл вряд ли сыграет завтра

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Гари Кэхилл вряд ли сыграет завтра с "Тоттенхэмом".



"У Кэхилла была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьёзная. Сейчас Гарри чувствует себя намного лучше, но если выспросите меня, готов ли он сыграть завтра, я отвечу, что это очень маловероятно", - приводит слова Конте официальный сайт лондонцев.