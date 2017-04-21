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Валер Жермен: отдадим все силы для того, чтобы выйти в финал

Нападающий "Монако" Валер Жермен заявил, что команда отдаст все силы, чтобы выбить "Ювентус" из полуфинала Лиги чемпионов.

"Это очень сложный жребий, "Ювентус" - отличная команда. У нас есть шанс выйти в финал. Это фантастика! Мы отдадим все силы для этого", - цитирует Жермена официальный сайт УЕФА.
Теги: Монако Ювентус
Сегодня, 20:43
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