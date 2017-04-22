Вице-президент "Монако": у нас молодая команда, которая ничего не боится

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что на стадии полуфинала Лиги чемпионов не могло быть легко жребия. Напомним, монегаски сыграют с "Ювентусом".



"На этой стадии не бывает слабых команд. "Ювентус" - сложный соперник. Но у нас молодая команда, которая ничего не боится", - цитирует Васильева официальный сайт клуба.