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Вице-президент "Монако": у нас молодая команда, которая ничего не боится

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что на стадии полуфинала Лиги чемпионов не могло быть легко жребия. Напомним, монегаски сыграют с "Ювентусом".

"На этой стадии не бывает слабых команд. "Ювентус" - сложный соперник. Но у нас молодая команда, которая ничего не боится", - цитирует Васильева официальный сайт клуба.
Теги: Монако Ювентус
Сегодня, 00:03
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