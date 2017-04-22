"Ювентус" перенес матч с "Аталантой" из-за игры Лиги чемпионов

Матч 34-го тура Серии А "Аталанта" - "Ювентус" перенесен на пятницу, 28 апреля. Изначально игра должна была состояться в субботу.Дата была изменена из-за выхода "Юве" в полуфинал Лиги чемпионов, где итальянцы встретятся с "Монако".