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"Ювентус" перенес матч с "Аталантой" из-за игры Лиги чемпионов

Матч 34-го тура Серии А "Аталанта" - "Ювентус" перенесен на пятницу, 28 апреля. Изначально игра должна была состояться в субботу.

Дата была изменена из-за выхода "Юве" в полуфинал Лиги чемпионов, где итальянцы встретятся с "Монако".

Газета.ru
Теги: Ювентус
Сегодня, 11:56
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