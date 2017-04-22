Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбола нужно посмотреть в эти выходные? (5)
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбола нужно посмотреть в эти выходные? (5)
Вчера 23:04
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Вчера 23:04
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (8)
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (8)
Игорь Албин: газон на "Крестовском" пока не набрал своей мощи
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал качество газона на стадионе "Крестовский", который впервые принимает матч премьер-лиги между "Зенитом" и "Уралом".
"Поле готово, оно эксплуатируется, но мощи оно пока не набрало. Той мощи, которая необходима для эксплуатации с полной нагрузкой – тренироваться, играть в футбол и так далее. Поэтому мы проведем три тестовых матча, а потом две недели выделим на санацию.
В прошлом году, когда мы только засеяли газон, я боялся и докладывал об этом губернатору, что газон заболеет так называемой "черной ножкой". Но поле не было заражено, оно абсолютно здорово.
Это одно из лучших полей в России. У меня не было никаких сомнений, что оно будет готово к тестовым матчам и Кубку конфедераций", – цитирует Албина ТАСС.
"Поле готово, оно эксплуатируется, но мощи оно пока не набрало. Той мощи, которая необходима для эксплуатации с полной нагрузкой – тренироваться, играть в футбол и так далее. Поэтому мы проведем три тестовых матча, а потом две недели выделим на санацию.
В прошлом году, когда мы только засеяли газон, я боялся и докладывал об этом губернатору, что газон заболеет так называемой "черной ножкой". Но поле не было заражено, оно абсолютно здорово.
Это одно из лучших полей в России. У меня не было никаких сомнений, что оно будет готово к тестовым матчам и Кубку конфедераций", – цитирует Албина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.