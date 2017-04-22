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Игорь Албин: газон на "Крестовском" пока не набрал своей мощи

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал качество газона на стадионе "Крестовский", который впервые принимает матч премьер-лиги между "Зенитом" и "Уралом".

"Поле готово, оно эксплуатируется, но мощи оно пока не набрало. Той мощи, которая необходима для эксплуатации с полной нагрузкой – тренироваться, играть в футбол и так далее. Поэтому мы проведем три тестовых матча, а потом две недели выделим на санацию.

В прошлом году, когда мы только засеяли газон, я боялся и докладывал об этом губернатору, что газон заболеет так называемой "черной ножкой". Но поле не было заражено, оно абсолютно здорово.

Это одно из лучших полей в России. У меня не было никаких сомнений, что оно будет готово к тестовым матчам и Кубку конфедераций", – цитирует Албина ТАСС.
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 15:27
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(1)
№3 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а когда наберет полную мощь, трава попрет так , что игроки во время матча блуждать в зарослях травы будут!
Регистрация: 8.11.2013
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это труп газона...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
именно этот человек сделал со строительством стадиона такой мрак


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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