Эсекьель Гарай госпитализирован после попадания мяча в голову

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай госпитализирован после полученной травмы в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с "Малагой", говорится в твиттере клуба.



После удара нападающего хозяев Сандро Рамиреса в конце первого тайма мяч попал в голову Гарая, который после этого потерял сознание. 30-летнего футболиста унесли на носилках.