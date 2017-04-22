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Эсекьель Гарай госпитализирован после попадания мяча в голову

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай госпитализирован после полученной травмы в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с "Малагой", говорится в твиттере клуба.

После удара нападающего хозяев Сандро Рамиреса в конце первого тайма мяч попал в голову Гарая, который после этого потерял сознание. 30-летнего футболиста унесли на носилках.
Теги: Гарай Валенсия
Сегодня, 16:22
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:26) #
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online

вспоминается высказывание комментатора насчет мяча и Комбарова, что мяч - это не камень, что ж закрывать лицо руками
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:24) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего себе, "съездил в Валенсию" - сходил за хлебушком...
Регистрация: 6.12.2014
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