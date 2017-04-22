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"ПСЖ" выиграл восьмой матч подряд и возглавил таблицу Лиги 1

"ПСЖ" выиграл у "Монпелье" в матче 34-го тура французской Лиги 1.

Чемпионат Франции

34 тур

"ПСЖ" - "Монпелье" 2:0

Гол: Верратти, 30, Ди Мария, 49

"ПСЖ": Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Кимпембе, Мотта, Верратти (Ло Селсио, 90+1), Матюиди, Ди Мария (Лукас, 84), Пасторе (Дракслер, 81), Кавани

"Монпелье": Пьоннье, Мукиэле, Руссийон, Хилтон, Покорны, Скири, Лан (Долли, 60), Будебуз, Сессеньон, Мбенза (Камара, 81), Мунье (Иконе, 59)

Предупреждения: Ди Мария, 68
Теги: ПСЖ Монпелье
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