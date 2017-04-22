Кавказское дерби в пользу "Анжи"

Чемпионат России



24 тур



Терек 0-1 Анжи



Гол: Форбс, 14



"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши (Садаев, 66), Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.



"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Дудиев (Брызгалов, 36), Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс (Долгов, 62), Будковский (Эззатоллахи, 82).



Предупреждения: Роши, 12 - Дудиев, 40, Форбс, 52 Форбс, 14Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши (Садаев, 66), Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Дудиев (Брызгалов, 36), Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс (Долгов, 62), Будковский (Эззатоллахи, 82).Роши, 12 - Дудиев, 40, Форбс, 52

Впервые в своей истории "Анжи" увез три очка с "Ахмат Арены".рассказывает о битве главных команд Чечни и Дагестана.Поединки "Терека" и "Анжи" всегда являют собой кипящий котел страстей, вне зависимости от турнирного положения команд, ибо противостояние представителей Чечни и Дагестана просто не может быть спокойным. Болельщики этих двух команд уважают и поддерживают друг друга, но когда дело доходит до кавказского дерби, каждая из сторон страстно желает научить соседей играть в футбол, а кровь кипит в жилах.Сейчас подопечные Рашида Рахимова и Александра Григоряна решают диаметрально противоположные задачи, а вот очки позарез нужны были обоим коллективам. Грозненцы наверняка еще надеются на попадание в состав, уходящий в сторону Лиги Европы, а для этого им нужно побеждать, особенно в свете сегодняшних результатов в Черкизово и Ростове. Махачкалинцы, в свою очередь, борются за выживание. Домашнее поражение от "Крыльев" недельной давности серьезно ухудшило позиции "Анжи", так что в соседнюю республику команда Григоряна точно ехала не за поражением.Стоит отметить, что оба клуба после зимнего перерыва находятся в отвратной форме. До сегодняшнего вечера в активе каждого из них было всего по одной виктории, к коей "Терек" добавил две ничьи, а махачкалинцы – одну.Первый тайм явил нам классический пример абсолютно равной борьбы. Команды старались активно действовать впереди, отвечать на каждую атаку соперника своей собственной, и события постоянно перемещались от одной штрафной площадки к другой. При этом и те, и другие действовали в среднем темпе с высоким процентом технического брака, из-за чего игра была немного рваной и не особо зрелищной.Впервые по-настоящему жарко стало на исходе четверти часа, и сразу же случился гол. До этого можно было выделить разве что неплохой проход Роши по правому флангу, однако его прострел ничем серьезным не завершился.И тут "Анжи" удалась просто-таки отменная контратака. Огромную роль в ее начальной фазе сыграл Филипп Будковский, который принял мяч в центре поля, укрыл его корпусом, дождался рывка Кацаева в свободную зону и выдал ему прекрасный пас на ход. Воспитанник "Терека", проведший на контракте родного клуба 11 лет карьеры, возможно, пытался забить самостоятельно, перебрасывая голкипера, однако у него получилась передача на бежавшего параллельным курсом Форбса, и тот в борьбе с двумя защитниками "Терека" протолкнул мяч в сетку.Грозненская команда едва не организовала мгновенный ответ после острейшего выстрела Митришева в ближний угол из зоны левого инсайда, но Юрченко успел выставить колено и перевести мяч на угловой.Вообще, шансов восстановить статус-кво до перерыва у хозяев практически не было. Кроме только что описанного момента стоит припомнить эпизод, в котором вратарь "Анжи" выбежал аж к линии штрафной, однако до мяча не добрался, и его счастье, что соперники не сумели довести дело до удара. В концовке первого тайма Юрченко грубо ошибся на выходе после навеса активного Роши, но подшефные Рахимова этим промахом Давида не воспользовались."Анжи" и сам практически ничего, кроме голевой атаки, не создал, и, тем не менее, мог уходить в раздевалку с более солидным перевесом: Форбс пробил метров с 20-ти, рикошет от Анхеля дезориентировал Городова, и тот лишь бессильно наблюдал за тем, как мяч пролетает рядом с правой штангой.Кстати, на 36-й минуте наставник "Анжи" решил заменить Дудиева на Брызгалова. Показалось, что у Аслана не было никакого повреждения, так что, возможно, Александр Григорян просто был неудовлетворен действиями хавбека, успевшего к тому моменту схлопотать "горчичник".Нет ничего удивительного в том, что на вторую половину игры дагестанцы вышли с целью удержать заработанное до перерыва преимущество и занялись обороной своей крепости. Ну а "Терек", разумеется, пошел ее штурмовать.Вот только полноценным штурмом назвать то, что делали хозяева, было затруднительно. Да, представители Чеченской республики висели на чужой штрафной площадке, кружили вокруг нее, навешивали, иногда били издали, но все это было не очень опасно. По-настоящему близки к выравниваю цифр на табло подопечные Рахимова были всего один раз: Роши в стиле Роббена резко сместился с левого фланга в центр и нанес отменный удар из-за пределов штрафной, после коего мяч со звоном вонзился в перекладину и улетел за пределы поля. Можно также отметить момент, в коем Оздоев хорошо сыграл на подборе и мощно пальнул над воротами. Не помог хозяевам и выход на поле наконец-то восстановившегося после тяжелого повреждения Олега Иванова. Один раз он неплохо навесил от правой бровки, но Балай до мяча не дотянулся."Анжи" о владениях Евгения Городова практически не вспоминал и лишь однажды получил возможность забить еще. Случилось это после подачи со стандарта и ошибки голкипера "Терека", коей не воспользовался Фибель – от его головы мяч улетел за пределы поля.Ну ничего не может поделать грозненский клуб со своими весенними спадами! Вот и снова у него все идет из рук вон плохо после зимнего перерыва: сегодняшнее поражение стало четвертым в семи последних турах. Причем на этом отрезке команда Рашида Рахимова забила всего четыре гола. После неудачи в кавказском дерби надежд на попадание в еврокубки у "Терека" остается мало, особенно, если учитывать нынешнее качество игры чеченского коллектива и его календарь: грозненцы финишируют четырьмя гостевыми матчами, два из которых они сыграют против "Зенита" и "Спартака"…А у болельщиков "Анжи" - большой праздник. Мало того, что повержены соседи, так еще и добыта первая победа в столице Чечни аж с ноября 2010 года (случилось это еще на старом грозненском стадионе, а на "Ахмат Арене" дагестанская команда не брала верх ни разу)! И ведь это не просто виктория, а невероятно важная, после коей подопечные Александра Григоряна, как минимум, до завтрашнего дня оторвались от зоны стыковых матчей на семь очков и теперь ждут результатов своих конкурентов.