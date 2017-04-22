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Лука Модрич: победим "Барселону" - сделаем весомую заявку на чемпионство

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в преддверии матча чемпионата Испании против "Барселоны" заявил, что победа над каталонской командой поможет "сливочным" сделать весомую заявку на чемпионство.

"Мы играем за чемпионство. Победим - сделаем весомую заявку. Надеюсь, атмосфера будет фантастическая", - цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.
Теги: Модрич Реал Барселона
Сегодня, 23:02
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