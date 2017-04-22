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Превью. 33 тур. ФНЛ
Превью. 33 тур. ФНЛ
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Превью. 33 тур. ФНЛ
Крайний тур ознаменовался победами лидеров. Неужели "Динамо" и "Тосно" не собираются оступаться, даже в условиях уже однозначного повышения в классе?
"Енисей" – "Кубань"
Красноярский "Енисей" продолжает борьбу за попадание в стыковые матчи. В прошлом туре подопечные Андрея Тихонова уступая по ходу встречи "Мордовии", сумели вырвать победу уже на последних секундах. Отличился вышедший на поле четвертью часом ранее Артур Саркисов. Таким образом, набранные очки стали десятыми из двенадцати возможных, которые красноярский клуб набрал в последних четырёх турах. За аналогичный срок "Кубань" набрала восемь баллов, из которых шесть пришлись на крайние два матча.
"Луч-Энергия" – "Тосно"
В прошлом туре "Тосно" поделило очки с нальчинским "Спартаком". В этот раз соперник не из тех, кому экстренно требуются дополнительные баллы, а значит, что шансы на победу у гостей велики.
"Тюмень" – "Факел"
"Тюмень" в общей сложности провела на своём поле 15 игр (+6,=6,-3,21:15). На втором этапе команда, проведя 5 матчей на своём поле, ещё ни разу не проиграла, одержав две победы и три встречи завершив вничью. Весной у себя дома тюменцы играют довольно таки результативно. Они забили 7 мячей, а пропустили только два. А вот "Факел" весной в гостях только "шипит", и никак не может разгореться. В трёх гостевых играх добыта только одна ничья, при этом воронежские футболисты сумели поразить ворота соперников только 1 раз, а сами в ответ получили 4 гола. Всего же в гости "огнеопасные" выбирались 16 раз (+5,=5,-6,14:19).
"Балтика" – "Сибирь"
В первом круге команды разошлись миром, забив друг другу по голу. На сей раз ждём от калининградцев только победы. Именно при трёх набранных очках в этой встрече подопечные Игоря Черевченко смогут продолжить борьбу за сохранение прописки в ФНЛ.
"Волгарь" – "СКА-Хабаровск"
"Волгарь" находится в положении, что любая их ошибка приведет к попаданию в зону вылета. Добавим к этому тот факт, что "СКА-Хабаровск" не рвётся в элиту, а значит, вопрос победителя этой встречи остаётся открытым. И для этого нужно только обратить свой взор на коэффициенты. Букмекеры дают практически равные параметры на ту, и другую команду.
"Спартак-Нальчик" – "Тамбов"
Главный арбитр матча Олег Соколов в текущем первенстве провёл 11 матчей. В них он предъявил футболистам 57 "горчичников" (27 – хозяевам поля), удалил двух игроков (по одному из каждой команды), и назначил 1 пенальти, который был пробит в ворота гостей. Оба соперника в этом сезоне уже сыграли по одному матчу под руководством воронежского арбитра. Нальчик с привычным для себя счётом 0:0 сыграл в Москве со "Спартаком-2", а "Тамбов" дома одолел "Мордовию" 2:1.
"Динамо-Москва" – "Мордовия"
Между собой команды успели сыграть девять раз. Не часто соперники "Динамо" по первенству ФНЛ могут похвастать подобной статистикой. Однако ни в одном из очных поединков москвичи не уступили саранскому коллективу. В прошлом туре подопечные Юрия Калитвинцева подтвердили свои намерения, поэтому шансов у "Мордовии" практически нет
"Шинник" – "Сокол"
В первом круге команды устроили голевую феерию, которая завершилась вничью 2:2. Но если в тот раз оба коллектива решали задачи не опуститься ниже, то сейчас "Шинник" уже потерял мотивацию на конец сезона, а спасение "Сокола" в их руках. Если ярославцы не будут играть в полную силу, то шансы набрать очки у саратовских игроков есть.
"Зенит-2" – "Химки"
Питерский коллектив не может выиграть уже десять туров к ряду, а в крайней встрече и вовсе не смогли использовать большинство, забить пенальти, да вдобавок ещё и пропустили с 11-метровой отметки в самой концовке встречи. Хочется верить, что несчастья Владислава Радимова закончатся в этой ничего не значащей для "Химок" встрече.
"Енисей" – "Кубань"
Красноярский "Енисей" продолжает борьбу за попадание в стыковые матчи. В прошлом туре подопечные Андрея Тихонова уступая по ходу встречи "Мордовии", сумели вырвать победу уже на последних секундах. Отличился вышедший на поле четвертью часом ранее Артур Саркисов. Таким образом, набранные очки стали десятыми из двенадцати возможных, которые красноярский клуб набрал в последних четырёх турах. За аналогичный срок "Кубань" набрала восемь баллов, из которых шесть пришлись на крайние два матча.
"Луч-Энергия" – "Тосно"
В прошлом туре "Тосно" поделило очки с нальчинским "Спартаком". В этот раз соперник не из тех, кому экстренно требуются дополнительные баллы, а значит, что шансы на победу у гостей велики.
"Тюмень" – "Факел"
"Тюмень" в общей сложности провела на своём поле 15 игр (+6,=6,-3,21:15). На втором этапе команда, проведя 5 матчей на своём поле, ещё ни разу не проиграла, одержав две победы и три встречи завершив вничью. Весной у себя дома тюменцы играют довольно таки результативно. Они забили 7 мячей, а пропустили только два. А вот "Факел" весной в гостях только "шипит", и никак не может разгореться. В трёх гостевых играх добыта только одна ничья, при этом воронежские футболисты сумели поразить ворота соперников только 1 раз, а сами в ответ получили 4 гола. Всего же в гости "огнеопасные" выбирались 16 раз (+5,=5,-6,14:19).
"Балтика" – "Сибирь"
В первом круге команды разошлись миром, забив друг другу по голу. На сей раз ждём от калининградцев только победы. Именно при трёх набранных очках в этой встрече подопечные Игоря Черевченко смогут продолжить борьбу за сохранение прописки в ФНЛ.
"Волгарь" – "СКА-Хабаровск"
"Волгарь" находится в положении, что любая их ошибка приведет к попаданию в зону вылета. Добавим к этому тот факт, что "СКА-Хабаровск" не рвётся в элиту, а значит, вопрос победителя этой встречи остаётся открытым. И для этого нужно только обратить свой взор на коэффициенты. Букмекеры дают практически равные параметры на ту, и другую команду.
"Спартак-Нальчик" – "Тамбов"
Главный арбитр матча Олег Соколов в текущем первенстве провёл 11 матчей. В них он предъявил футболистам 57 "горчичников" (27 – хозяевам поля), удалил двух игроков (по одному из каждой команды), и назначил 1 пенальти, который был пробит в ворота гостей. Оба соперника в этом сезоне уже сыграли по одному матчу под руководством воронежского арбитра. Нальчик с привычным для себя счётом 0:0 сыграл в Москве со "Спартаком-2", а "Тамбов" дома одолел "Мордовию" 2:1.
"Динамо-Москва" – "Мордовия"
Между собой команды успели сыграть девять раз. Не часто соперники "Динамо" по первенству ФНЛ могут похвастать подобной статистикой. Однако ни в одном из очных поединков москвичи не уступили саранскому коллективу. В прошлом туре подопечные Юрия Калитвинцева подтвердили свои намерения, поэтому шансов у "Мордовии" практически нет
"Шинник" – "Сокол"
В первом круге команды устроили голевую феерию, которая завершилась вничью 2:2. Но если в тот раз оба коллектива решали задачи не опуститься ниже, то сейчас "Шинник" уже потерял мотивацию на конец сезона, а спасение "Сокола" в их руках. Если ярославцы не будут играть в полную силу, то шансы набрать очки у саратовских игроков есть.
"Зенит-2" – "Химки"
Питерский коллектив не может выиграть уже десять туров к ряду, а в крайней встрече и вовсе не смогли использовать большинство, забить пенальти, да вдобавок ещё и пропустили с 11-метровой отметки в самой концовке встречи. Хочется верить, что несчастья Владислава Радимова закончатся в этой ничего не значащей для "Химок" встрече.
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