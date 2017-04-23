Антонио Конте: я доволен своими игроками и нашими болельщиками

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против "Тоттенхэма" (4:2) в полуфинале Кубка Англии.



"Я горжусь этим достижением. Здорово выйти в финал Кубка Англии в свой первый сезон. Я доволен своими игроками и нашими болельщиками. Теперь нам надо выиграть матч во вторник, надеюсь, что болельщики нас снова поддержат. В течение сезона приходится рисковать. Если мы выиграли, значит, наш план на игру сработал", - цитирует Конте ВВС.