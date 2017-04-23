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"Томь" - "Оренбург": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Томи" и "Оренбурга" на матч 24-го тура чемпионата России.

"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

Запасные: Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.

"Оренбург": Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачёв, Сиваков, Нехайчик, Георгиев, Драгун, Григорьев, Саная, Дюриш.
Теги: Томь Оренбург
Сегодня, 11:19
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