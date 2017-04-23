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Александр Гацкан: Глушаков перегнул палку

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал удаление полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

"Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра", - сказал Гацкан в эфире "Матч ТВ".
Теги: Гацкан Ростов Глушаков Спартак
Сегодня, 11:24
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(4)
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:42) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
тебе зачтётся ..следующий..
Запомните..После Бердыева вы травинку будете считать..радуйтесь подстилки..
Спартак-Чемпион!
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: подозрительный тип
Уж кто бы говорил...Гацкана в каждом матче надо удалять.самый грязный игрок ЧР.

скажешь тоже! Ты лучше бы признался, что в играх на лигу чемпионов и лиги европы просто во многих матчах выключал в центре полузащиты многих у соперника и это давало Нобоа больше возможности играть впереди


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Казак Ли Хой
Глушаков раза три железно нарушал на желтую. Два раза простили, на третий влепили красную. Логика арбитра понятна не до конца, видимо Глушаков слишком болезненно отреагировал на первоначальную желтую.

он нобоа ударил,нога спецом не в мяч пошла
Регистрация: 19.10.2010
№2 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 11:39) #
  • +2
  •  (2)
online

Глушаков раза три железно нарушал на желтую. Два раза простили, на третий влепили красную. Логика арбитра понятна не до конца, видимо Глушаков слишком болезненно отреагировал на первоначальную желтую.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№1 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 11:32) #
  • -5
  •  (13)

Уж кто бы говорил...Гацкана в каждом матче надо удалять.самый грязный игрок ЧР.
Регистрация: 18.08.2011
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