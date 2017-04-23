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Александр Гацкан: Глушаков перегнул палку
Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал удаление полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.
"Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра", - сказал Гацкан в эфире "Матч ТВ".
"Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра", - сказал Гацкан в эфире "Матч ТВ".
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