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"Динамо" добилось победы над "Мордовией"

Завершились матчи 33-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

33 тур

"Динамо" М - "Мордовия" 2:1

Гол: Панченко, 13, Бечирай, 51 - Осипов, 40

"Динамо": Шунин, Терехов, Рыков, Хольмен, Морозов, Катрич, Зотов (Соснин, 28), Сапета, Луценко, Панченко, Бечирай (Темников, 90)

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Лебедев, Навлетов, Багаев, Осипов, Захарченко (Лукьянов, 59), Петров, Сысуев (Адаев, 90+1), Алхазов (Чалов, 76), Амбарцумян

Предупреждения: Сабитов, 30, Багаев, 62, Соснин, 70

"Балтика" - "Сибирь" 1:1

Гол: Почивалин, 69 - Кушнирук, 20

"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Почивалин, Тимошин, Скопинцев (Соломатин, 81), Причиненко (Малиеев, 79), Родионов, Суханов (Сердюк, 46), Цимбал, Сина (Подбельцев, 69)

"Сибирь": Цыган, Магаль, Кушнирук, Гладышев, Качан, Мищенко, Андреев (Коржунов, 46), Безлихотнов, Азаров, Чеботару, Беляев (Макаренко, 46)

Предупреждения: Сина, 64

"Шинник" - "Сокол" 1:0

Гол: Дзахов, 85

"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Царикаев, Евсеев, Дзахов, Нетфуллин, Земсков (Подоляк, 70), Айрапетян (Лаук, 63), Султонов (Митасов, 63), Низамутдинов (Ослоновский, 90+3)

"Сокол": Федоров, Пасько, Ходырев, Семенов (Перченок, 74), Климов, Васянович (Шпитальный, 88), Магадиев, Романенко, Мануковский (Хрущев, 82), Платика, Галыш

Предупреждения: Климов, 50
Теги: Динамо Мордовия
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