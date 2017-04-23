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"Динамо" добилось победы над "Мордовией"
Завершились матчи 33-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
33 тур
"Динамо" М - "Мордовия" 2:1
Гол: Панченко, 13, Бечирай, 51 - Осипов, 40
"Динамо": Шунин, Терехов, Рыков, Хольмен, Морозов, Катрич, Зотов (Соснин, 28), Сапета, Луценко, Панченко, Бечирай (Темников, 90)
"Мордовия": Леонов, Сабитов, Лебедев, Навлетов, Багаев, Осипов, Захарченко (Лукьянов, 59), Петров, Сысуев (Адаев, 90+1), Алхазов (Чалов, 76), Амбарцумян
Предупреждения: Сабитов, 30, Багаев, 62, Соснин, 70
"Балтика" - "Сибирь" 1:1
Гол: Почивалин, 69 - Кушнирук, 20
"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Почивалин, Тимошин, Скопинцев (Соломатин, 81), Причиненко (Малиеев, 79), Родионов, Суханов (Сердюк, 46), Цимбал, Сина (Подбельцев, 69)
"Сибирь": Цыган, Магаль, Кушнирук, Гладышев, Качан, Мищенко, Андреев (Коржунов, 46), Безлихотнов, Азаров, Чеботару, Беляев (Макаренко, 46)
Предупреждения: Сина, 64
"Шинник" - "Сокол" 1:0
Гол: Дзахов, 85
"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Царикаев, Евсеев, Дзахов, Нетфуллин, Земсков (Подоляк, 70), Айрапетян (Лаук, 63), Султонов (Митасов, 63), Низамутдинов (Ослоновский, 90+3)
"Сокол": Федоров, Пасько, Ходырев, Семенов (Перченок, 74), Климов, Васянович (Шпитальный, 88), Магадиев, Романенко, Мануковский (Хрущев, 82), Платика, Галыш
Предупреждения: Климов, 50
ФНЛ
33 тур
"Динамо" М - "Мордовия" 2:1
Гол: Панченко, 13, Бечирай, 51 - Осипов, 40
"Динамо": Шунин, Терехов, Рыков, Хольмен, Морозов, Катрич, Зотов (Соснин, 28), Сапета, Луценко, Панченко, Бечирай (Темников, 90)
"Мордовия": Леонов, Сабитов, Лебедев, Навлетов, Багаев, Осипов, Захарченко (Лукьянов, 59), Петров, Сысуев (Адаев, 90+1), Алхазов (Чалов, 76), Амбарцумян
Предупреждения: Сабитов, 30, Багаев, 62, Соснин, 70
"Балтика" - "Сибирь" 1:1
Гол: Почивалин, 69 - Кушнирук, 20
"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Почивалин, Тимошин, Скопинцев (Соломатин, 81), Причиненко (Малиеев, 79), Родионов, Суханов (Сердюк, 46), Цимбал, Сина (Подбельцев, 69)
"Сибирь": Цыган, Магаль, Кушнирук, Гладышев, Качан, Мищенко, Андреев (Коржунов, 46), Безлихотнов, Азаров, Чеботару, Беляев (Макаренко, 46)
Предупреждения: Сина, 64
"Шинник" - "Сокол" 1:0
Гол: Дзахов, 85
"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Царикаев, Евсеев, Дзахов, Нетфуллин, Земсков (Подоляк, 70), Айрапетян (Лаук, 63), Султонов (Митасов, 63), Низамутдинов (Ослоновский, 90+3)
"Сокол": Федоров, Пасько, Ходырев, Семенов (Перченок, 74), Климов, Васянович (Шпитальный, 88), Магадиев, Романенко, Мануковский (Хрущев, 82), Платика, Галыш
Предупреждения: Климов, 50
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