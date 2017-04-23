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"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Бернли"

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Бернли" – 2:0.

Чемпионат Англии

34 тур

"Бёрнли" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Марсьяль, 21, Руни, 39

"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми (Тарковски, 46), Бартон, Хендрик, Брэйди, Бойд (Гудмундссон, 62), Барнс (Агьей, 75), Грэй

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Блинд, Янг, Феллайни, Эррера, Погба (Кэррик, 90), Лингард (Рашфорд, 70), Руни, Марсьяль (Мхитарян, 80)

Предупреждения: Лоутон, 65, Руни, 78, Хендрик, 88
Теги: Манчестер Юнайтед Бернли
Сегодня, 18:40
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