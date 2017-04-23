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"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Бернли"
В матче 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Бернли" – 2:0.
Чемпионат Англии
34 тур
"Бёрнли" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Марсьяль, 21, Руни, 39
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми (Тарковски, 46), Бартон, Хендрик, Брэйди, Бойд (Гудмундссон, 62), Барнс (Агьей, 75), Грэй
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Блинд, Янг, Феллайни, Эррера, Погба (Кэррик, 90), Лингард (Рашфорд, 70), Руни, Марсьяль (Мхитарян, 80)
Предупреждения: Лоутон, 65, Руни, 78, Хендрик, 88
Чемпионат Англии
34 тур
"Бёрнли" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Марсьяль, 21, Руни, 39
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми (Тарковски, 46), Бартон, Хендрик, Брэйди, Бойд (Гудмундссон, 62), Барнс (Агьей, 75), Грэй
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Блинд, Янг, Феллайни, Эррера, Погба (Кэррик, 90), Лингард (Рашфорд, 70), Руни, Марсьяль (Мхитарян, 80)
Предупреждения: Лоутон, 65, Руни, 78, Хендрик, 88
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