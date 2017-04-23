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Шарль Каборе: в будущем у "Краснодара" будет шанс стать чемпионом (видео)
Автор гола в ворота тульского "Арсенала", полузащитник ФК "Краснодар Шарль Каборе, ответил на вопросы журналистов.
– Какие впечатления оставила игра против "Арсенала"?
– Конечно, мы сегодня забили вовремя, сумев реализовать момент. Играть против команды, которая стоит "на вылет", очень непросто. Поэтому у нас не слишком удавалась игра в самом начале. Тяжело было.
– Почему с самого начала "Краснодару" не удалось показать лучшую игру?
– Думаю, нам стоит больше вспоминать второй тайм, потому что там мы показывали более позитивную игру. Нельзя забывать, что наш соперник играл против нас в обороне. Они прекрасно защищали ворота, и обычно играть против таких команд гораздо сложнее. Они выглядели свежее нас в первом тайме. Так как наша игра строится на удержании мяча, мы просто ждали момента. Хорошо, что вовремя забили гол.
– Почему же "Арсенал" выглядел свежее "Краснодара"? Календарь у команд практически одинаковый.
– Думаю, что сегодня надо быть на позитивной волне и запомнить, что мы победили. У них было свое время, когда они выглядели свежее, но потом мы захватили инициативу и побежали вперед. Я думаю, что мы должны записать это себе в плюс.
– Вы специально метили в дальний угол, когда забивали гол? Или мяч полетел по случайной траектории?
– Это приятно для меня и полезно для команды, так как я принял участие в победе. Я благодарен тренерскому штабу и всем врачам. Здесь надо понимать, что мы всегда работаем над ударами на тренировках. Иногда получается, что ты бьешь вверх, в сторону – не попадаешь. Но сегодня я забил. Я рад, что так получилось сегодня.
– Может ли "Краснодар" в этом сезоне точно побороться за место в Лиге Европы или даже за более высокие места?
– Я думаю, что в этом году мы заслужим право играть в следующем сезоне в Лиге Европы. Мы закончим третьими или четвертыми. Но надо не забывать, что в этом году уровень Премьер-лиги намного выше, чем раньше. "Спартак", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Ростов" –очень хорошие команды. Нам еще остается четыре игры на выезде, надо набрать в них очки. Мы должны быть уверены в себе. Надеюсь, что получится.
– Насколько для вас неожиданным являются успехи "Спартака" в этом сезоне? Можно сказать, что чемпионская гонка уже закончена?
– Я думаю, что в будущем у "Краснодара" тоже будет шанс стать чемпионом России. Очень приятно, что "Спартак" является лидером. Надеемся, что он станет чемпионом. Это показывает, что уровень чемпионата в России меняется. Мы не должны привыкать только к чемпионству "Зенита" или ЦСКА. В России все команды могут стать чемпионами.
– Вы симпатизируете "Спартаку"?
– Я думаю, что если они станут чемпионами, то это будет заслужено. Они выиграли у "Зенита" недавно, и это была показательная игра. Они заслуживают чемпионства.
– Дидье Бианг, который сейчас переводит наше интервью, в свое время выучил язык будучи игроком "Кубани". Учите ли вы русский?
– Я думаю, что это хороший человек и тренер. Он советует мне, помогает в игре. Он предсказал, что в этом году я забью гол, и сегодня я забил. Я думаю, что я буду дальше с ним работать.
Источник: www.rusfootball.info
– Какие впечатления оставила игра против "Арсенала"?
– Конечно, мы сегодня забили вовремя, сумев реализовать момент. Играть против команды, которая стоит "на вылет", очень непросто. Поэтому у нас не слишком удавалась игра в самом начале. Тяжело было.
– Почему с самого начала "Краснодару" не удалось показать лучшую игру?
– Думаю, нам стоит больше вспоминать второй тайм, потому что там мы показывали более позитивную игру. Нельзя забывать, что наш соперник играл против нас в обороне. Они прекрасно защищали ворота, и обычно играть против таких команд гораздо сложнее. Они выглядели свежее нас в первом тайме. Так как наша игра строится на удержании мяча, мы просто ждали момента. Хорошо, что вовремя забили гол.
– Почему же "Арсенал" выглядел свежее "Краснодара"? Календарь у команд практически одинаковый.
– Думаю, что сегодня надо быть на позитивной волне и запомнить, что мы победили. У них было свое время, когда они выглядели свежее, но потом мы захватили инициативу и побежали вперед. Я думаю, что мы должны записать это себе в плюс.
– Вы специально метили в дальний угол, когда забивали гол? Или мяч полетел по случайной траектории?
– Это приятно для меня и полезно для команды, так как я принял участие в победе. Я благодарен тренерскому штабу и всем врачам. Здесь надо понимать, что мы всегда работаем над ударами на тренировках. Иногда получается, что ты бьешь вверх, в сторону – не попадаешь. Но сегодня я забил. Я рад, что так получилось сегодня.
– Может ли "Краснодар" в этом сезоне точно побороться за место в Лиге Европы или даже за более высокие места?
– Я думаю, что в этом году мы заслужим право играть в следующем сезоне в Лиге Европы. Мы закончим третьими или четвертыми. Но надо не забывать, что в этом году уровень Премьер-лиги намного выше, чем раньше. "Спартак", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Ростов" –очень хорошие команды. Нам еще остается четыре игры на выезде, надо набрать в них очки. Мы должны быть уверены в себе. Надеюсь, что получится.
– Насколько для вас неожиданным являются успехи "Спартака" в этом сезоне? Можно сказать, что чемпионская гонка уже закончена?
– Я думаю, что в будущем у "Краснодара" тоже будет шанс стать чемпионом России. Очень приятно, что "Спартак" является лидером. Надеемся, что он станет чемпионом. Это показывает, что уровень чемпионата в России меняется. Мы не должны привыкать только к чемпионству "Зенита" или ЦСКА. В России все команды могут стать чемпионами.
– Вы симпатизируете "Спартаку"?
– Я думаю, что если они станут чемпионами, то это будет заслужено. Они выиграли у "Зенита" недавно, и это была показательная игра. Они заслуживают чемпионства.
– Дидье Бианг, который сейчас переводит наше интервью, в свое время выучил язык будучи игроком "Кубани". Учите ли вы русский?
– Я думаю, что это хороший человек и тренер. Он советует мне, помогает в игре. Он предсказал, что в этом году я забью гол, и сегодня я забил. Я думаю, что я буду дальше с ним работать.
Источник: www.rusfootball.info
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