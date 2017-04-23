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Андреас Гранквист: "Арсенал" играл не так, как мы рассчитывали (видео)
Капитан ФК "Краснодар" Андреас Гранквист прокомментировал итоги матча против "Арсенала", в котором его команда победила со счетом 2:0.
– Это была сложная игра, – признался футболист. – Мы сыграли не так, как нам хотелось бы. Тем не менее, победа стала очень важной психологически. "Арсенал" очень опасно играл на контратаках в первом тайме. Во втором уже ситуация выправилась, они уже не так нам сильно досаждали.
– Игорь Шалимов сказал, что ваш сегодняшний соперник сыграл не так, как он от него ожидал.
– Наверное, это немного повлияло на ход событий в первом тайме. Они играли не так, как мы рассчитывали – в два нападающих. Их атаки были очень опасны, когда они создавали моменты. У нас тоже были моменты в первом тайме, и мы должны были их использовать. Мы немного обсудили это в перерыве и перестроились, изменив свою игру. Стали более внимательно играть, не отпуская соперника в контратаку. Игра выровнялась, и они уже не были так опасны, как в первом тайме.
– Какие турнирные перспективы у команды в этом сезоне? Есть ли шанс зацепиться за третье место?
– Я бы не хотел сейчас загадывать наперед. У нас осталось 6 игр, и необходимо выиграть каждую из них. В конце сезона посчитаем очки и посмотрим, какое место будет. Ситуация достаточно непростая: "Зенит" и ЦСКА – отрыв 6 очков, а нас снизу поджимает "Ростов" – 5 очков. Просто выигрываем оставшиеся игры и смотрим, где окажемся.
– Не опасаетесь, что неоднозначное судейство, как в матче "Зенита" и "Урала" может повлиять на концовку чемпионата?
– Не хочу говорить о судьях, потому что у такая же сложная работа, как и у футболистов. Иногда они могут делать ошибки, это понятно и объяснимо. Надеюсь, что они будут ошибаться как можно меньше.
Источник: www.rusfootball.info
– Это была сложная игра, – признался футболист. – Мы сыграли не так, как нам хотелось бы. Тем не менее, победа стала очень важной психологически. "Арсенал" очень опасно играл на контратаках в первом тайме. Во втором уже ситуация выправилась, они уже не так нам сильно досаждали.
– Игорь Шалимов сказал, что ваш сегодняшний соперник сыграл не так, как он от него ожидал.
– Наверное, это немного повлияло на ход событий в первом тайме. Они играли не так, как мы рассчитывали – в два нападающих. Их атаки были очень опасны, когда они создавали моменты. У нас тоже были моменты в первом тайме, и мы должны были их использовать. Мы немного обсудили это в перерыве и перестроились, изменив свою игру. Стали более внимательно играть, не отпуская соперника в контратаку. Игра выровнялась, и они уже не были так опасны, как в первом тайме.
– Какие турнирные перспективы у команды в этом сезоне? Есть ли шанс зацепиться за третье место?
– Я бы не хотел сейчас загадывать наперед. У нас осталось 6 игр, и необходимо выиграть каждую из них. В конце сезона посчитаем очки и посмотрим, какое место будет. Ситуация достаточно непростая: "Зенит" и ЦСКА – отрыв 6 очков, а нас снизу поджимает "Ростов" – 5 очков. Просто выигрываем оставшиеся игры и смотрим, где окажемся.
– Не опасаетесь, что неоднозначное судейство, как в матче "Зенита" и "Урала" может повлиять на концовку чемпионата?
– Не хочу говорить о судьях, потому что у такая же сложная работа, как и у футболистов. Иногда они могут делать ошибки, это понятно и объяснимо. Надеюсь, что они будут ошибаться как можно меньше.
Источник: www.rusfootball.info
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