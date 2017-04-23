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"Кристал Пэлас" благодаря дублю Бентеке победил "Ливерпуль"

В матче 34-го тура "Кристал Пэлас" на выезде добыл волевую победу над "Ливерпулем" – 2:1.

Чемпионат Англии

34 тур

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 1:2

Гол: Коутниьо, 24 - Бентеке, 44, 78

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Арнольд, 84), Клайн (Груич, 89), Матип, Милнер (Морено, 86), Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Кабай (Делейни, 87), Таунсенд, Заха (ван Анхольт, 83), Миливоевич, Панчеон, Шлупп, Бентеке (Кэспбелл, 90+1)

Предупреждения: Бентеке, 40, Миливоевич, 65
Теги: Ливерпуль Кристал Пэлас
Сегодня, 20:45
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№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:49) #
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Не любят они Ливер smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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