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21:12
Обзор. 33 тур. ФНЛ
Обзор. 33 тур. ФНЛ
19:45
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (71)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (71)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
15:10
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
"Кристал Пэлас" благодаря дублю Бентеке победил "Ливерпуль"
В матче 34-го тура "Кристал Пэлас" на выезде добыл волевую победу над "Ливерпулем" – 2:1.
Чемпионат Англии
34 тур
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 1:2
Гол: Коутниьо, 24 - Бентеке, 44, 78
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Арнольд, 84), Клайн (Груич, 89), Матип, Милнер (Морено, 86), Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Кабай (Делейни, 87), Таунсенд, Заха (ван Анхольт, 83), Миливоевич, Панчеон, Шлупп, Бентеке (Кэспбелл, 90+1)
Предупреждения: Бентеке, 40, Миливоевич, 65
Чемпионат Англии
34 тур
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 1:2
Гол: Коутниьо, 24 - Бентеке, 44, 78
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Арнольд, 84), Клайн (Груич, 89), Матип, Милнер (Морено, 86), Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Кабай (Делейни, 87), Таунсенд, Заха (ван Анхольт, 83), Миливоевич, Панчеон, Шлупп, Бентеке (Кэспбелл, 90+1)
Предупреждения: Бентеке, 40, Миливоевич, 65
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