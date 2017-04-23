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"Зенит-2" проиграл "Химкам" в матче 33-го тура ФНЛ

"Зенит-2" проиграл "Химкам" в матче 33-го тура ФНЛ.

ФНЛ

33 тур

"Зенит-2" -"Химки" 1:3

Голы: Сиротов, 33, Кузьмичёв, 70, Исаев, 83 (авто.), Нильсен, 90

"Зенит-2": Бабурин, Чернов, Зуйков, Зуев, Лобов, Батютин, Ящук (Исаев, 52), Бавин, Камышев, Зырянов (Проничев, 72), Сиротов

"Химки": Исупов, Малания (Петрусёв, 46), Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев, Чатович (Нильсен, 59), Кокоев (Мостовой, 46), Тюнин, Кузьмичёв (Гащенков, 80)

Предупреждения: Батютин, 29, Ящук, 35, Чернышов, 56
Теги: Зенит-2 Химки
Сегодня, 21:05
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№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:32) #
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Спартак выиграл - а эти отщепенцы... Турнир им на Крестовском с основой - и пусть Еськов судит - там они ЛЮДЯМ мешать не будут


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: кандид (Сегодня, 21:21) #
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online

В зону Запад.
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:13) #
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online

Вот вам и Бабурин - а ведь хорошо стоял ((((
Регистрация: 23.04.2017
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