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21:12
Обзор. 33 тур. ФНЛ
Обзор. 33 тур. ФНЛ
19:45
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (71)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (71)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
15:10
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
"Зенит-2" проиграл "Химкам" в матче 33-го тура ФНЛ
"Зенит-2" проиграл "Химкам" в матче 33-го тура ФНЛ.
ФНЛ
33 тур
"Зенит-2" -"Химки" 1:3
Голы: Сиротов, 33, Кузьмичёв, 70, Исаев, 83 (авто.), Нильсен, 90
"Зенит-2": Бабурин, Чернов, Зуйков, Зуев, Лобов, Батютин, Ящук (Исаев, 52), Бавин, Камышев, Зырянов (Проничев, 72), Сиротов
"Химки": Исупов, Малания (Петрусёв, 46), Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев, Чатович (Нильсен, 59), Кокоев (Мостовой, 46), Тюнин, Кузьмичёв (Гащенков, 80)
Предупреждения: Батютин, 29, Ящук, 35, Чернышов, 56
ФНЛ
33 тур
"Зенит-2" -"Химки" 1:3
Голы: Сиротов, 33, Кузьмичёв, 70, Исаев, 83 (авто.), Нильсен, 90
"Зенит-2": Бабурин, Чернов, Зуйков, Зуев, Лобов, Батютин, Ящук (Исаев, 52), Бавин, Камышев, Зырянов (Проничев, 72), Сиротов
"Химки": Исупов, Малания (Петрусёв, 46), Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев, Чатович (Нильсен, 59), Кокоев (Мостовой, 46), Тюнин, Кузьмичёв (Гащенков, 80)
Предупреждения: Батютин, 29, Ящук, 35, Чернышов, 56
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