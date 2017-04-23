Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
21:12
Обзор. 33 тур. ФНЛ
Обзор. 33 тур. ФНЛ
19:45
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (71)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (71)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
15:10
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Жозе Моуринью: нам было трудно контролировать ситуацию на поле
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Бернли" (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии отметил сложность игры.
"На выезде тяжело выиграть у "Бернли". Нам было трудно контролировать ситуацию на поле. Мы понимали, как играет соперника. Поэтому мы играли против их сильных сторон. Думаю, что мы добились отличного результата, который заслужили. Травмы Ибрагимовича и Рохо? Все очень грустно. Они должны оставаться сильными. Они не первые и не последние игроки, которые получили травмы. Их ждут операции, но больше говорить не буду, потому что это касается их лично", - цитирует Моуринью ВВС.
"На выезде тяжело выиграть у "Бернли". Нам было трудно контролировать ситуацию на поле. Мы понимали, как играет соперника. Поэтому мы играли против их сильных сторон. Думаю, что мы добились отличного результата, который заслужили. Травмы Ибрагимовича и Рохо? Все очень грустно. Они должны оставаться сильными. Они не первые и не последние игроки, которые получили травмы. Их ждут операции, но больше говорить не буду, потому что это касается их лично", - цитирует Моуринью ВВС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.