Жозе Моуринью: нам было трудно контролировать ситуацию на поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Бернли" (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии отметил сложность игры.



"На выезде тяжело выиграть у "Бернли". Нам было трудно контролировать ситуацию на поле. Мы понимали, как играет соперника. Поэтому мы играли против их сильных сторон. Думаю, что мы добились отличного результата, который заслужили. Травмы Ибрагимовича и Рохо? Все очень грустно. Они должны оставаться сильными. Они не первые и не последние игроки, которые получили травмы. Их ждут операции, но больше говорить не буду, потому что это касается их лично", - цитирует Моуринью ВВС.