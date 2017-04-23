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Жозе Моуринью: нам было трудно контролировать ситуацию на поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Бернли" (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии отметил сложность игры.

"На выезде тяжело выиграть у "Бернли". Нам было трудно контролировать ситуацию на поле. Мы понимали, как играет соперника. Поэтому мы играли против их сильных сторон. Думаю, что мы добились отличного результата, который заслужили. Травмы Ибрагимовича и Рохо? Все очень грустно. Они должны оставаться сильными. Они не первые и не последние игроки, которые получили травмы. Их ждут операции, но больше говорить не буду, потому что это касается их лично", - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Бернли Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:20
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