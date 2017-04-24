Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Эрик Бикфалви: я что - идиот, чтобы фолить, когда я первый на мяче?!

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви высказал свое мнение на ситуацию с удалением в матче премьер-лиги с "Зенитом" (0:2).

- За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

- Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.

- А смысл?! Я, наоборот, сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол - и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше. Я что - идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?! – передает слова румынского игрока "Советский спорт".
Теги: Бикфалви Урал
Сегодня, 08:51
Напечатать
57
(8)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№57 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех судят по обычным правилам, а Зенит с 22 апреля по европейским рекомендациям. Вам самим то не смешно, почитайте ваших адекватных болельщиков, не позорьте Питер.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№56 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ssskkkbbb
Я обожаю таких людей. Правил не знаю, но знаю как правильно))))

Смысл в том, что точной трактовки нет. Или, может, ты приведешь в пример соответствующий пункт правил, а то я смотрю, ты знаток.. то-то сбился на всякую чепуху, я же говорю, нового ты ничего не скажешь. Потому что не знаешь, что сказать.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№55 Написал: palach Питер (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Урфин
вселенский вой.этот заказной вой неспроста

Привет, Игорь! Да ясен пень, что не спроста. Ты, как я понял, был на матче. А в инете, матч еще не закончился, уже вовсю бабахала тяжелая истеричная артиллерия. Алкаш Хусаинов дотрынделся до того, что и первый гол не по правилам и Дзюбу удалить... Да ну их нах...
Регистрация: 21.11.2006
№54 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Воот и приходим к тому, что трактовка таких эпизодов на усмотрение судьи. И судья трактует не правильно, вот я о чем.

Цитата: PanoV
Я ХЗ, кто виноват по трактовке правил, потому что не читал про этот пункт подробно. По Духу же, как говорил Поленов, судья не прав 100%.


Я обожаю таких людей. Правил не знаю, но знаю как правильно))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№53 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Самое интересное, что именно за это арбитру ничего не будет... Потому как правила очень по "народному" написаны / Буквально цитата:

Опасная игра
Играть опасно это означает любое действие, когда, пытаясь играть в мяч,
угрожает нанести травму кому-либо (включая самого игрока), и включает
помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму

Т.е. Смольников "перепугался" и не сыграл в мяч - иди сюда Бикфалви!
Регистрация: 3.06.2014
№52 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:16) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: guns111
Угу. Чаю принеси, проводница питерская)

Точно баран. Ты если не понимаешь,, о чем идет речь - переспроси, как люди делают. А так, с чем пришел, туда и ушел. Нах, в общем.
Цитата: Урфин
ну а какие отличия?и там и там игрок на мяче первый,но идёт открытой стопой на игрока,бьющего по мячу.с точки зрения правил - абсолютно идентичные ситуации(опасная игра).

А такие, что в одном эпизоде он этим движение опасным идет изначально и это было его намерение, а во втором, игрок играет в мяч, а на остаточном движении входит в ногу ( наступает скорее). Изначально его выпад был игровой и он действовал в мяч Если ты этого не видишь, то давай лучше закончим.
Цитата: Урфин
но спорить и что-то доказывать дальше не буду.за столько лет понял,что это бесполезно).

Может просто дело в том, что твои аргументы так себе? Ты и сейчас никого не убедил. Меня то уж точно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№51 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (4)
online

Давайте честно! Эпизод отыгран. Я болельщик ЦСКА! Хватит всем истерить..... Зачем это интервью вообще печатают. Чтобы здесь мы срались???? Ну ничего же не поменяется!!!! Не портите себе настроение. А на месте Бакфалфи надо просто сказать, есть зрители, которые понимают в игре, и только они вправе решать правильно, или не правильно я сыграл в этом эпизоде......................
........ Моё мнение судья ошибся.
Честно скажу задолбали по этому поводу. Будто больше новостей нет!!!!!!!!!!!!
Урал мне понравился. Настоящие мужики!! Но не стоит сейчас изображать из себя терпил!!!!!!!!!!! Выйдите и докажите на поле.
Регистрация: 5.02.2017
№50 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: PanoV
Ты даже не видишь отличий в этих эпизодах)

ну а какие отличия?и там и там игрок на мяче первый,но идёт открытой стопой на игрока,бьющего по мячу.с точки зрения правил - абсолютно идентичные ситуации(опасная игра).
но спорить и что-то доказывать дальше не буду.за столько лет понял,что это бесполезно).
Регистрация: 21.09.2008
№49 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Ты баран походу очередной)

Угу. Чаю принеси, проводница питерская)


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№48 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 11:09) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну допустим судья ошибся в эпизоде с бикфалви, ну играйте дальше - вы же профессионалы. Нет накуй, всё сделали что бы остаться в восьмером. К судье вообще до эпизода с первым удалением никаких вопросов не было, с какого куя Павлин так завёлся? ООчень хотел удалиться? его арбитр сразу предупредил, после первого выпада, что будет жёлтая, нет накуй попёр дальше и ногой и головой. Какие могут быть вопросы к судье? Никаких... По поводу последнего удаления - там до стыка емельянов просто висел на дзюбе, пытался захват сделать. накуя? имея жёлтую висеть на противнике в штрафной - изначально правила нарушал. только за это можно было наказать. После удара Чубаки мог бы и не отвечать и остался бы в поле.... А так у нас за все стычки всегда обоим по жёлтой дают. Что здесь не устраивает, тоже не знаю? ...... Я всё. bowtie
Регистрация: 16.04.2016
№47 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: guns111
Продолжай в том же духе, жополиз местный.

Ты баран походу очередной)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№46 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:03) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Блееать, иди броди, короче.

Продолжай в том же духе, жополиз местный.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№45 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:03) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: guns111
Он что травму нанес? Или ты такой же дебил, коими называешь тут других?

Блееать, иди броди, короче. Смольников ничего не нарушал, не цепляйся, блеать, к словам. По существу говори. Виноват в том, почему произошел такой эпизод.

Цитата: Урфин
вспомнил,кстати,очень похожий эпизод(за исключением того,что ари никто не трогал)на мячике спартак-волга в 2012 г.

Ты даже не видишь отличий в этих эпизодах)
Н-да.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№44 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ssskkkbbb
Прямой ногой шипами в ногу....какая разница кто на мече первый????


За своих БОЛЕТЬ надо, а не глорить!
Регистрация: 3.06.2014
№43 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Смольников виноват в том, что он не успел

Он что травму нанес? Или ты такой же дебил, коими называешь тут других?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№42 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 11:01) #
  • +3
  •  (5)

вспомнил,кстати,очень похожий эпизод(за исключением того,что ари никто не трогал)на мячике спартак-волга в 2012 г.
тогда тоже игрок волги был первым на мяче,но пень в их ворота при ничейном счёте все равно поставили.в добавленное время.и спартак выиграл.
и тогда,и сейчас,имха,ситуация 50/50.различие в реакции на похожие события.тогда - тишина,сейчас - вселенский вой.этот заказной вой неспроста).
видео
Регистрация: 21.09.2008
№41 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:57) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ssskkkbbb
лед тронулся господа присяжные, клиент стал сомневаться, от былого "убивают" уже не осталось и следа)))

Я ХЗ, кто виноват по трактовке правил, потому что не читал про этот пункт подробно. По Духу же, как говорил Поленов, судья не прав 100%.
Так что не надо прогибать. Когда оба идут на мяч молодец тот, кто первый успевает к мячу.

Цитата: palach
И если некоторые моменты в правилах можно прописать однозначно, то в ещё большем количестве случаев этого сделать нельзя, поскольку однозначность трактовки эпизодов прописать невозможно и трактовка идёт исключительно на усмотрение судьи.

Воот и приходим к тому, что трактовка таких эпизодов на усмотрение судьи. И судья трактует не правильно, вот я о чем. Объясни мне, пожалуйста, почему, если я борюсь за мяч и опережаю оппонента, который даже не напротив меня, а атакует сбоку, должен ему уступать и почему я виноват, если я его опередил? Ведь у него такая же инерция, как и у меня, которая позволила мне продолжить свое движение после игрового действия, а ему, в свою очередь, войти в мой коридор действия. Естественно, что случится столкновение, но я был первый на мяче, а оппонент опоздал.
Это как анекдот про нюанс.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№40 Написал: palach Питер (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: PanoV
В таких случаях, по-моему, прав тот, кто первый на мяче.

Раньше и вратарю можно было пас отдать, чтобы он в руки взял мяч. И откидка мяча не каралась жёлтой. Всё меняется. И изменения направлены как на повышение зрелищности, так и на уменьшение травмоопасности. И если некоторые моменты в правилах можно прописать однозначно, то в ещё большем количестве случаев этого сделать нельзя, поскольку однозначность трактовки эпизодов прописать невозможно и трактовка идёт исключительно на усмотрение судьи. Для этого и существуют новые рекомендации, которые судьи постепенно вводят в игре.

Другое дело, что нельзя так топорно всё это делать.
Регистрация: 21.11.2006
№39 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:47) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ssskkkbbb
Приведи пример из футбольных правил, и не надо добавлять" по-моему"
Судят по ПРАВИЛАМ а не "по-твоему"

Как только приведешь цитату из официальных правил и руководств для арбитров - будешь мега крут, а пока "по-моему" ты выглядишь......бледно.

У нас в стране сначала нужно доказать вину)
А не отмазываться от обвинений.
Цитата: ssskkkbbb
Приведи пример из футбольных правил, и не надо добавлять" по-моему"
Судят по ПРАВИЛАМ а не "по-твоему"

Игра была в мяч, Смольников не успел, но пошел до конца - получилось столкновение.
Нового я тебе ничего не скажу. Думаю, ты мне тоже.
Цитата: guns111
Смольников то тут причем? Желтая сомнительная, но Смольников тут в чем виновать. Сейчас уже договоритесь.

Смольников виноват в том, что он не успел, он проиграл борьбу, другими словами. Или Бикфалви нужно было ждать, пока Смольников сыграет этот мяч?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№38 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:44) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: palach
Но посмотри скриншот (ссылка в моём предыдущем посте).
Вижу. И вижу, что Смольников тоже делает движение, его просто опередили, я хз, кто виноват.


лед тронулся господа присяжные, клиент стал сомневаться, от былого "убивают" уже не осталось и следа)))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№37 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:42) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Возможно Эрик прав! Но при чем здесь Зенит? Судейство было на низком уровне. Многие говорят судья тащил Зенит. А у меня другое мнение - судья сделал все, чтобы на матч со Спартаком Урал вышел ослабленным. Теперь спартачи в пол-ноги обыграют уральцев.


Ждал этого, логично все даже возможно и правда. Только одно но, судья удалил бывшего спартаковца, так что не катит такое предположение. Следующий)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№36 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:42) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Павлюк красава, даже не представляю, как он себя ведет, если его ДПС тормозит, или бабушка перед ним дорогу переходит....... истинный боров, одними бровями на красную напоказывал)))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№35 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
И вижу, что Смольников тоже делает движение, его просто опередили, я хз, кто виноват.

Смольников то тут причем? Желтая сомнительная, но Смольников тут в чем виновать. Сейчас уже договоритесь.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№34 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:39) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Естественно, что произошло столкновение, но Смольников то не стоячий был, а делал движение. В таких случаях, по-моему, прав тот, кто первый на мяче.


Приведи пример из футбольных правил, и не надо добавлять" по-моему"
Судят по ПРАВИЛАМ а не "по-твоему"

Как только приведешь цитату из официальных правил и руководств для арбитров - будешь мега крут, а пока "по-моему" ты выглядишь......бледно.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№33 Написал: fd65 (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эрик не ты идиот, а этот га#дон,что свистел....
Регистрация: 3.12.2016
№32 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: palach
И какая разница, кто первый на мяче был?

Вопрос, если вратарь в борьбе за верховой мяч ловит его и сбивает в воздухе игрока соперника, борющегося с ним за этот же мяч, почему не это столкновение не трактуется как нарушение? Там ведь идет и игра в игрока тоже, но вратарь первый на мяче и все отлично.
Не спорю, есть моменты, когда игрок играет и в мяч и в кость одновременно, это одно. Это называется с ногами вырвал. Но здесь же, в коридоре движения Бикфалви не было Смольникова изначально, он туда вбежал уже после того, как румын сыграл в мяч. Естественно, что произошло столкновение, но Смольников то не стоячий был, а делал движение. В таких случаях, по-моему, прав тот, кто первый на мяче.

Цитата: palach
Но посмотри скриншот (ссылка в моём предыдущем посте).

Вижу. И вижу, что Смольников тоже делает движение, его просто опередили, я хз, кто виноват.
Цитата: palach
Повторю ещё раз своё мнение: это жёлтая, без вопросов, но не ценой удаления. Дал бы устный строгач и штрафной.


Вот согласен, тоже думаю, что это не вторая желтая, дальше возможны варианты.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№31 Написал: palach Питер (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: PanoV
Опять же, в моем понимании, это игровой эпизод и если бы судья продолжил игру, я бы не удивился.

Согласен. Но посмотри скриншот (ссылка в моём предыдущем посте).

Тут есть небольшая загогулина. Уже обсуждалось. Еськов - арбитр ФИФА. У нас так судят, как ты говоришь. Он же, являясь арбитром ФИФА, проходит дополнительные семинары и оценки для судей этой категории. И руководствовался последними рекомендациями по трактовке подобных эпизодов.

Повторю ещё раз своё мнение: это жёлтая, без вопросов, но не ценой удаления. Дал бы устный строгач и штрафной.
Регистрация: 21.11.2006
№30 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:30) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: palach

Если это не опасная игра, то что?

Смольников щечкой в шип, как посмел.
Просто раздули шумиху. Как еще пресслужба спартака не выступила с заявлением. Любят соломку постелить в этом сезоне.
Еще забавляет количество подпевал, любят у нас в стране коллективно жопу полизать, в удобной ситуации


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№29 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:25) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: ssskkkbbb
Прямой ногой шипами в ногу....какая разница кто на мече первый???? Вратарь выбивая мяч может теперь ближайшему нападающему по яйцам лупить?
Фееричный лох, ты даже не видишь разницы между "прямой ногой шипами в ногу" и тем, что футболист уже ставит эту ногу на землю, но наступает на ногу Смольникову. Нога уже автоматически не прямая и уже он не летит. О чем можно говорить вот с такими вот ***ами?) И Примеры у долбоеба долбоебские) Под стать себе.

Цитата: К.А.
Цитата: ssskkkbbb
Прямой ногой шипами в ногу....какая разница кто на мече первый???? Вратарь выбивая мяч может теперь ближайшему нападающему по яйцам лупить?
ты реально сектант.необъективный,неадекв
атный сектант.и пример привел соответствующий.

Цитата: BAFOMET
ssskkkbbb,
Глаза разуй!!!!! Вы в своих голубых снах и фантазиях вообще потерялись.. Вам подарили этот матч , ибо главная воровская свинья была на трибуне .




Ну вы и уроды.Глаза откройте. Желтая???? МИНИМУМ!
Цитата: palach
Если это не опасная игра, то что?


Удаление полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) нельзя считать уникальным с точки зрения судейства. Если судить по встречам еврокубков и отборочным матчам ЧМ-2018, в УЕФА четко прослеживается тенденция к тому, что игра в мяч перестает освобождать футболистов от дисциплинарной ответственности. Достаточно вспомнить поединок "Краснодара" с "Ниццей" в групповом турнире Лиги Европы в декабре прошлого года.
На 61-й минуте той встречи защитник "быков" Гранквист опередил соперника, сыграл в мяч, но затем прямой ногой попал в голеностоп игроку французской команды. Швейцарский судья Сандро Шерер удалил футболиста "Краснодара", который затем был дисквалифицирован. (Александр БОБРОВ)


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№28 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 10:24) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тебя ударили судья не свистнул, ты подумал ок будет вам свадьба и снес вместе с газоном игрока по человечески понятно, но продажный судейка получил от тебя подарок в виде второй желтой для тебя.
Дальше павлюк получает желтую за справедливую критику судьи, и дальше получаеться, по твоим словам он идиот, начинает зарабатывать вторую.
Судейка и вы два долбоеба.
А вот третий молодец, жаль в рыло не закатал, по делу удалился.
И теперь свисток скажет вот они сами виноваты и к сожалению будет прав.
дали бы Ивановичу с ноги что бы вратаря не обижал были бы красавцы а так ни то ни сё.
Регистрация: 22.03.2014
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.