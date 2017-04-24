Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Марсело: за гол Месси беру вину на себя

Защитник "Реала" Марсело после поражения от "Барселоны" (2:3) признал свою вину в моменте с решающим голом каталонской команды, который оформил Лионель Месси.

"Это была ошибка. Такое может случиться с кем угодно, но я беру вину на себя. Мы атаковали, несмотря на то что находились в меньшинстве, так как чувствовали, что чем дальше находится мяч от наших ворот, тем лучше.

Что касается вопроса о красной карточке Серхио Рамоса, то я не хочу говорить о судьях", - цитирует Марсело "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 09:35
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: garford (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (2)

А за удар локтем Месси как, нормально? Сколько смотрю Барселону, их игры, но ни разу не видел, чтобы вот так вот Месси получил удар в лицо, по ногам его лупят только в путь, но чтобы локтем в лицо, да ещё кого и даже паразит не извинился, а засадил ему будь здоров, даже пошёл к своим медикам свой локоточек обрабатывать.
Регистрация: 5.07.2016
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Был одним из лучших на поле и виноват там не только он


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мужик!
Регистрация: 23.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.