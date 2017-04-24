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Марсело: за гол Месси беру вину на себя
Защитник "Реала" Марсело после поражения от "Барселоны" (2:3) признал свою вину в моменте с решающим голом каталонской команды, который оформил Лионель Месси.
"Это была ошибка. Такое может случиться с кем угодно, но я беру вину на себя. Мы атаковали, несмотря на то что находились в меньшинстве, так как чувствовали, что чем дальше находится мяч от наших ворот, тем лучше.
Что касается вопроса о красной карточке Серхио Рамоса, то я не хочу говорить о судьях", - цитирует Марсело "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
"Это была ошибка. Такое может случиться с кем угодно, но я беру вину на себя. Мы атаковали, несмотря на то что находились в меньшинстве, так как чувствовали, что чем дальше находится мяч от наших ворот, тем лучше.
Что касается вопроса о красной карточке Серхио Рамоса, то я не хочу говорить о судьях", - цитирует Марсело "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
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