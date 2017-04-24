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Матч между "Рубином" и "Тереком" будут судить Евгений Турбин

В назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги произошли изменения.

Поединок между "Рубином" и "Тереком" будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов. Также на матче "Оренбург" - "Зенит" произошла замена ассистента главного арбитра - Алексей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.

Ранее сообщалось, что бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА - "Локомотив".

РФС
Теги: Рубин Терек
Сегодня, 14:36
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