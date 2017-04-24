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СМИ: Михаил Кержаков не сыграет против "Зенита"

Вратарь "Оренбурга" Михаил Кержаков не сыграет против своего бывшего клуба. Страж ворот улетел в Германию на медицинское обследование, передает "Спорт день за днем".

Сообщается, что футболист продолжает лечение травмы колена. Таким образом Кержаков не сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата России с "Зенитом". Игра состоится 26 апреля.
Теги: Кержаков М. Оренбург
Сегодня, 14:51
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