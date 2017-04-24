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17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
"Бавария" интересуется Алексисом Санчесом
"Бавария" намерена подписать нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Kicker.
Мюнхенцы хотят пригласить чилийца в дополнение к нападающему Роберту Левандовски, который при необходимости сможет и заменить поляка. Возможный трансфер футболиста оценивается в 25-30 миллионов евро.
Мюнхенцы хотят пригласить чилийца в дополнение к нападающему Роберту Левандовски, который при необходимости сможет и заменить поляка. Возможный трансфер футболиста оценивается в 25-30 миллионов евро.
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