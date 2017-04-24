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"Бавария" интересуется Алексисом Санчесом

"Бавария" намерена подписать нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Kicker.

Мюнхенцы хотят пригласить чилийца в дополнение к нападающему Роберту Левандовски, который при необходимости сможет и заменить поляка. Возможный трансфер футболиста оценивается в 25-30 миллионов евро.
Теги: Санчес Барселона Арсенал
Сегодня, 16:42
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