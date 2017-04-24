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Хавьер Пасторе не сыграет с "Монако" в полуфинале Кубка Франции

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе не поможет своей команде в матче 1/2 финала Кубка Франции против "Монако", сообщает L'Equipe.

Футболист получил травму в матче национального первенства против "Монпелье", из-за которой пропустит чуть больше недели.
Теги: Пасторе Монако ПСЖ
Сегодня, 17:12
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