Хавьер Пасторе не сыграет с "Монако" в полуфинале Кубка Франции

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе не поможет своей команде в матче 1/2 финала Кубка Франции против "Монако", сообщает L'Equipe.



Футболист получил травму в матче национального первенства против "Монпелье", из-за которой пропустит чуть больше недели.