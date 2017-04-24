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Массимилиано Мирабелли: Доннарума хочет остаться в "Милане"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли сообщил, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма намерен продлить контракт с итальянским клубом.

"Мы общались с Джанлуиджи и его агентами, всё нормально. Сам Доннарумма сказал, что хочет остаться в команде. Скоро мы начнём работу с его агентами", - цитирует Мирабелли Goal.com.
Теги: Доннарумма Милан
Вчера, 23:42
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