Марсело выбил зуб Лионелю Месси (видео)

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси лишился зуба после столкновения в одном из эпизодов матча чемпионата Испании против мадридского "Реала" (3:2).Сообщается, что Месси потерял зуб, получив удар локтем от защитника "Реала" Марсело в первом тайме. После удара аргентинец упал на газон, изо рта пошла кровь.На видео из подтрибунного помещения, которое появилось в сети, отчетливо видно, как Месси выплевывает выбитый зуб перед выходом на второй тайм.