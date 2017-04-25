Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Марсело выбил зуб Лионелю Месси (видео)

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси лишился зуба после столкновения в одном из эпизодов матча чемпионата Испании против мадридского "Реала" (3:2).

Сообщается, что Месси потерял зуб, получив удар локтем от защитника "Реала" Марсело в первом тайме. После удара аргентинец упал на газон, изо рта пошла кровь.

На видео из подтрибунного помещения, которое появилось в сети, отчетливо видно, как Месси выплевывает выбитый зуб перед выходом на второй тайм.



Р-Спорт
Теги: Месси Барселона Марсело
Сегодня, 09:57
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Zucken (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Здоровья, хоть и не люблю я Месси!


--------------------
Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Игровой момент, бывает... Марсело игрок негрубый, так вышло. Вон Кудряшову пол-носа отломили- и ничего.
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 10:58) #
  • -1
  •  (1)

У него наверное зубов как у акулы.
Регистрация: 14.11.2015
№3 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 10:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему решили что это зуб, а не жвачка?
Регистрация: 18.04.2010
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 10:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выплюнул зуб, вышел и забил победный гол. Без нытья, шума и пыли. Мужик!
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:13) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
если кто то его подобрал. то моно шикарный лот для аукциона замутить


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.